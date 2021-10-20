　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵「ATP故障」3年破千件原因曝！建置滿26年　去年保固都已到期

▲▼普悠瑪翻覆釀成18死案，宜蘭地院18日宣判並對外說明。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲普悠瑪事故發生至今滿三年。（圖／記者游芳男攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪列車出軌事故發生至今已滿三年，事故主要原因之一為列車ATP（列車自動保護系統）故障所致，時代力量立院黨團今日指出，如今台鐵列車ATP故障比例仍高，三年來故障件數達1249件。對此，台鐵局表示，ATP建置至今已26年，保固則已在去年過期，正進行相關優化作業。

時代力量黨團今天舉行「普悠瑪事故三周年，ATP仍天天故障」記者會，時代力量立委邱顯智表示，根據統計，2019年台鐵列車上ATP故障件數高達472件，2020年故障數有436件，2021年9月為止，故障數已達341件，三年來故障件數達1249件，顯示台鐵針對ATP故障完全沒有任何改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼邱顯智、王婉諭、陳椒華舉行記者會質疑普悠瑪事故。（圖／翻攝自時代力量黨團臉書）

▲時代力量黨團今日召開記者會，並指出台鐵ATP故障件數仍高。（圖／翻攝自時代力量黨團臉書）

對此，台鐵局表示，有關ATP遠端監視系統購車規範，行車調度無線電向下驗收測試，無線電列為應確認事項，台鐵局已完成改善，相關系統均正常連綫，並修正遠端監控SOP落實執行。交通部預計明年起辦理第三方對台鐵局進行評鑑，以確保SMS系統有效落實執行。

台鐵局指出，ATP系統自84年起陸續建置迄今，至109年保固已全數屆期，相關組件老化、或外在因素(如防水不良、外部干擾等)致有故障情事，目前台鐵已與高雄科大合作，辦理ATP相關改善及優化措施，包括更換控制面板元件、車下天綫及傳輸電纜線防水加固，進一步有效減少故障發生。

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
影／保母爬進靈堂向女嬰道歉　鳳梨友怒：一滴淚都沒有
快訊／「藝FUN券」紙本券抽出！　7組末碼中了
快訊／600元藝FUN券抽籤出爐！　這7組末碼中獎
快訊／張淑晶入監日放鳥！檢察官怒了：即刻拘提
鳳梨友愛女遭虐死？　高大成：機率是0...曝可能原因
快訊／高端疫苗「第3期試驗」　最新進度曝！
快訊／疫苗接種後死再增12起！　2人打BNT　
LIVE／「600元藝FUN券」第2波開抽！現場直播
新北男打BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治
陳同佳曾7次致電談投案！　陸委會回應了
快訊／傳角逐2022桃園市長　陳時中直球回應了
快訊／澎恰恰9廠商代言　「3家臨時喊卡」
陽明貨櫃場「貨櫃翻覆」！易燃液體外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最難抽中！　「這組末碼」出頭天爽中藝FUN券

藝FUN券第2波抽籤出爐！紙本、數位「14組幸運身分證號碼」快來對

「3生肖」年底大翻身！轉運時機降臨...賺錢越來越快

70歲阿嬤叫外送「你好帥喔」　他拒搭訕：還想努力啊！結局暖哭了

疫苗接種後死亡再增12起「2人打BNT」　覆蓋率達64%

小玉YouTube觀看次數破5億！「最熱門是這部」網驚：明明很有才

傳綠營徵詢角逐2022桃園市長　陳時中直球回應了

LIVE／75萬份600元藝FUN券再抽籤　開獎直播

別在廁所滑手機！醫警告「一滑秒沾糞便細菌」：比馬桶髒10倍

台鐵「ATP故障」3年破千件原因曝！建置滿26年　去年保固都已到期

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

桃園男換車道離太近被叭超氣！他一拳打破車窗、後照鏡：下車

史上最難抽中！　「這組末碼」出頭天爽中藝FUN券

藝FUN券第2波抽籤出爐！紙本、數位「14組幸運身分證號碼」快來對

「3生肖」年底大翻身！轉運時機降臨...賺錢越來越快

70歲阿嬤叫外送「你好帥喔」　他拒搭訕：還想努力啊！結局暖哭了

疫苗接種後死亡再增12起「2人打BNT」　覆蓋率達64%

小玉YouTube觀看次數破5億！「最熱門是這部」網驚：明明很有才

傳綠營徵詢角逐2022桃園市長　陳時中直球回應了

LIVE／75萬份600元藝FUN券再抽籤　開獎直播

別在廁所滑手機！醫警告「一滑秒沾糞便細菌」：比馬桶髒10倍

台鐵「ATP故障」3年破千件原因曝！建置滿26年　去年保固都已到期

台南火車站門面「國賓大樓」！21日開工拉皮　整建經費1900萬

連7升！新台幣收盤升值 1.7分　收在27.918元

史上最難抽中！　「這組末碼」出頭天爽中藝FUN券

陳同佳律師致電刑事局被回「別再打了」　對話簡訊曝光！

中國限電恐到明年春季　台商估生產成本增2成

他遭哥們「誘拍裸照」巨根全露出！求刪照被拒　暴怒砍斷好友GG

全運會／楊俊瀚200M摘金完成4連霸！　個人第10金入袋

顏廷棟／AI既能「辨臉」也能「變臉」　歐美國家如何管？

一張圖看「加碼券幸運數」　這3組兩週都抽中！苦主連槓11次超羨慕

平日480元起！新板希爾頓半自助餐回歸　搭配五倍券第二人半價

「綠帽癖」潛伏社群網站　老玩家曝：近萬人熱愛「NTR」

生活熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

第2波農遊券幸運數開出！

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

「好市多神物漲價」爆退坑！網怒：超商比較便宜

連34天0確診原因曝　醫：為何要急打第2劑？

偷吃夫同事「特殊癖好驚呆」！人妻下體竄臭味

明天變涼這天再轉濕！各地低溫曝

即／台中男打莫德納第二劑腰痛　3天後猝死床邊

8年級過很爽？網揭2黑暗面：窮才及時行樂

他4點悲喊「7、8年級到底得罪了誰」　PTT戰翻

去年就換臉韓國瑜！小玉曝「只花150人民幣」買軟體

更多熱門

相關新聞

趙少康批普悠瑪事故只追究基層

趙少康批普悠瑪事故只追究基層

2018年發生台鐵普悠瑪出軌事故，意外釀成18人罹難，18日宜蘭地院宣判一審結果，司機員尤振仲遭判4年6個月，台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度所總所長吳榮欽則無罪。中廣董事長趙少康表示，昨日公祭、今日忘記，蔡英文的追究到底只到基層，「已經失去人民對政府改革的信任。」

普悠瑪案判決　罹難家屬聲明曝

普悠瑪案判決　罹難家屬聲明曝

台鐵EMU3000　開始2路線環島測試

台鐵EMU3000　開始2路線環島測試

普悠瑪號司機員一審判4年半　台鐵產工抱不平回應了

普悠瑪號司機員一審判4年半　台鐵產工抱不平回應了

普悠瑪事故釀18死！司機員一審判4年6個月　台鐵回應了

普悠瑪事故釀18死！司機員一審判4年6個月　台鐵回應了

關鍵字：

台鐵普悠瑪ATP

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

第2波農遊券幸運數開出！

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面