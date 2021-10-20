台鐵「ATP故障」3年破千件原因曝！建置滿26年　去年保固都已到期

▲普悠瑪事故發生至今滿三年。（圖／記者游芳男攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪列車出軌事故發生至今已滿三年，事故主要原因之一為列車ATP（列車自動保護系統）故障所致，時代力量立院黨團今日指出，如今台鐵列車ATP故障比例仍高，三年來故障件數達1249件。對此，台鐵局表示，ATP建置至今已26年，保固則已在去年過期，正進行相關優化作業。

時代力量黨團今天舉行「普悠瑪事故三周年，ATP仍天天故障」記者會，時代力量立委邱顯智表示，根據統計，2019年台鐵列車上ATP故障件數高達472件，2020年故障數有436件，2021年9月為止，故障數已達341件，三年來故障件數達1249件，顯示台鐵針對ATP故障完全沒有任何改善。

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▲時代力量黨團今日召開記者會，並指出台鐵ATP故障件數仍高。（圖／翻攝自時代力量黨團臉書）

對此，台鐵局表示，有關ATP遠端監視系統購車規範，行車調度無線電向下驗收測試，無線電列為應確認事項，台鐵局已完成改善，相關系統均正常連綫，並修正遠端監控SOP落實執行。交通部預計明年起辦理第三方對台鐵局進行評鑑，以確保SMS系統有效落實執行。

台鐵局指出，ATP系統自84年起陸續建置迄今，至109年保固已全數屆期，相關組件老化、或外在因素(如防水不良、外部干擾等)致有故障情事，目前台鐵已與高雄科大合作，辦理ATP相關改善及優化措施，包括更換控制面板元件、車下天綫及傳輸電纜線防水加固，進一步有效減少故障發生。