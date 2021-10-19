批普悠瑪事故只追究基層　趙少康：人民已失去對政府改革的信任

▲普悠瑪翻覆釀成18死案。（圖／記者游芳男攝）



記者杜冠霖／台北報導

2018年發生台鐵普悠瑪出軌事故，意外釀成18人罹難，18日宜蘭地院宣判一審結果，司機員尤振仲遭判4年6個月，台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度所總所長吳榮欽則無罪。中廣董事長趙少康表示，昨日公祭、今日忘記，蔡英文的追究到底只到基層，「已經失去人民對政府改革的信任。」

趙少康指出，普悠瑪悲劇發生才3年，台鐵又遭遇太魯閣號重大事故，蘇貞昌根本沒有依普悠瑪事件檢討報告建議，成立跨部會改革小組，前交通部長林佳龍則在拖延多時後被「歡送下台」。蔡英文只有廉價的道歉與改革承諾，卻沒有採取具體行動，難保類似事故或高雄城中城大火悲劇不會再重演。

對於蔡英文的喊話，趙少康表示，文青式空話說太多，「究責到底」也只「追究到基層」，已經失去人民對政府改革的信任。民進黨執政下，讓基層背鍋的重大公安及弊端，從高雄氣爆案、私菸案、南方澳斷橋事件、513大停電、普悠瑪號出軌事件，「民進黨究竟如何規避政治責任，又是如何究責到底？」

根據判決書，尤振仲因誤判列車ATP遠端監視系統故障，於案發當天下午4時17分、列車在八堵站起43公里處擅自關閉ATP，直到列車翻覆，都沒有重啟回復ATP系統功能，而這也是尤本人所坦承的事實，與列車控制監控系統紀錄資料相符。另外，依檢方勘驗事故列車的行車速率表等紀錄，並請專家鑑定，確認尤振仲當時以超過時速140公里的速度通過「速限75公里」的新馬車站前彎道，明顯超速行駛，才會造成列車翻覆。

宜蘭地院認為，尤振仲為台鐵司機員，從事鐵路駕駛業務時，應負高度注意程度，避免旅客生命、身體及財產遭遇不可預測的危險，然而，尤振仲卻因上述的嚴重疏失，造成18人死亡、116人輕重傷（另有傷者未提告），讓罹難者家屬面對家庭成員驟然離世，椎心之痛與遺憾難以平復、彌補，傷者則須承受身心痛苦與折磨，顯見尤振仲犯罪所生的損害重大，再加上尤振仲犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，考量尤的智識程度、家庭生活等情狀，依過失致死罪判刑4年6月。