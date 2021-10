孟買高樓大火「男徒手攀牆」撐不住墜19樓亡　恐怖瞬間曝光

▲該棟60層樓高的住宅大樓發生火災,起火點在第19樓。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度大城孟買(Mumbai)22日一棟高樓發生火災,內部火勢猛烈數公里外的地方都能見到大樓竄出濃濃黑煙。令人震驚的是,一名男子被發現懸掛在起火點19樓的外牆,原本試圖逃離烈焰求生,最終卻因支撐不住,掙扎數秒後墜下身亡。

#Mumbai: Major fire broke out at Currey Road’s Avighna Park building. The fire broke out on the 19th floor of the 60-floor underconstruction tower.

Fire fighting and rescue Ops underwy. pic.twitter.com/Ej7SK7a6m2 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 22, 2021

綜合新德里電視台、News18等外媒報導,該棟64層樓高的住宅大樓發生火災,起火點在第19樓內部,濃煙不斷竄出,消防單位獲報後至少出動14輛消防車前往現場。

這場火災至少造成1人死亡。依據目擊影片,在起火點的第19樓早已陷入火海,一名男子攀在外牆上試圖逃離火場,起初利用雙手支撐身體重量,但隨著時間一分一秒過去,他似乎已經無法繼續撐下去,雙腿擺動靠近牆面,就在其中一手滑落之際,另一手也鬆開當場墜落,以頭朝下的姿勢轉了數圈後墜地,到院前不治。

現已知死者為一名30歲男性,起火原因仍有待調查。孟買市長佩德內卡爾(Kishori Pednekar)稍早已抵達現場關切,強調救援工作持續進行中,許多人已被安全撤出。

Fire breaks out in a high rise building in Lalbag area of #Mumbai. Eight fire tenders rushed to the spot. pic.twitter.com/xRkGNv5DsM — NDTV (@ndtv) October 22, 2021

