學校餐廳著火濃煙噴出　帽T淡定哥捧餐盒吃完擦擦嘴才離開

記者魏有德／綜合報導

吉林長春某校園餐廳19日因不明原因起火燃燒，濃煙頓時在餐廳內擴散開，許多正在用餐的學生慌忙逃離現場，不過，有一名身著黑色帽T的男學生，在背後已經濃煙滾滾，視線都被影響的情況下，仍舊捧著飯盒，扒了好幾口餐盒內的飯菜後，才將飯盒放下，隨後，從口袋裡拿出衛生紙擦擦嘴才離開。

▲男大生在學校餐廳失火時，仍手捧餐盒把飯吃完才離開。（圖／翻攝微博中國消防，下同）

根據現場畫面顯示，這棟餐廳1樓攢出火舌，將夜晚照得通紅，消防人員到場後，還可以透過窗戶看到室內閃爍著熊熊火光。透過另一個視角的影片則可以發現，發生火災時，電源還未被切斷，餐廳內的學生聽聞有火災發生，紛紛從餐廳內撤離。

等到電源切斷，餐廳內已是濃煙密布，視線也有所影響。不過，在這陣濃煙中，有名黑衣學生站在餐廳靠近門邊的位置，雙手捧著餐盒，持續地大口大口扒著飯，絲毫不受火災及濃煙影響。吃完飯後，這名學生還從口袋裡拿出疊好的衛生紙擦擦嘴巴，一副淡定的模樣引起網友好奇。

有網友表示，「危險行為，請勿模仿」；「到安全地帶吃，更香」；「這麼吃飯不嗆嗎？」；「霍格華茲長春分校」；「這不叫淡定，是腦殘，火災死亡人數大多不是被燒死，是被濃煙嗆死的」；「天塌下來，飯碗也不能丟」。

這則影片在微博傳開後，大陸各地消防單位官方帳號也陸續在底下留言機會教育，「可怕的不是濃煙，是火啊」；「發生火災，切勿逗留」；「遇到或火情要及時撤離，濃煙配飯不香啦」。