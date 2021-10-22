「血臉男」狂刺孕婦頭頸胸...有人跟我說殺！醫師一句話破梗

▲懷有身孕的女管理員遭刺傷嚴重，現場滿地鮮血。（圖／翻攝自臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中劉姓男子誘騙詹姓大樓女管理員到房內檢查蓮蓬頭，對詹女勒頸掩住口鼻，還拿裁縫刀猛刺她臉、頸、胸、手等部位，詹女哭求「我肚裡有孩子」，劉男才住手逃離現場，詹女送醫順利救回一命。劉男事後到案宣稱，犯案時腦海中有人跟他喊「殺、殺、殺」，但法官按醫師精神鑑定，認為他鬼扯，台中地院認定，劉男殺人未遂明確，行為前後均無精神耗弱或喪失，依殺人未遂罪判刑8年6月。可上訴。

判決書指出，27歲劉姓男子與女友一起住在沙鹿區某社區一間套房，去年9月18日上午，劉男到1樓管理室反映浴室蓮蓬頭漏水，請當時值班的35歲詹姓女大樓管理員上樓查看。詹女不疑有他，上樓進屋檢查確認並沒有漏水情況。豈知，詹女才走出浴室，劉男就從她後方勒住她的頸部，並拖到客廳，用衣物摀住口鼻導致她無法呼吸差點昏倒。

劉男接著拿女友的裁縫剪刀，朝詹女臉、頸、胸、手多處刺擊，造成嚴重穿刺傷，現場大片血跡噴濺，血流滿地。詹女當下因為已經懷胎5周，求饒大喊「我肚子裡有小孩！」滿臉血的劉男大聲罵出髒話，發現自己雙手已沾滿血，才停止繼續刺殺，接著就從樓梯跑往1樓逃逸。

躺在地上的詹女知道自己正在流血，但當下只能專注在呼吸和掙脫上，根本不知道被剪刀刺。鄰居聽聞慘叫聲，立刻報警，同時將重傷的詹女緊急送醫，幸運撿回一命，母子均安。

劉男第一時間用手機APP叫計程車，搭車先到台中中區換裝，再回沙鹿丟棄行兇時衣物，到工作地點跟同事借一個口罩，離開後躲在公園裡，之後才跟同事坦承自己剛剛殺人，最後則在女友策動下，隔日上午到派出所投案。

劉男供稱，他在詹女檢查完水龍頭後，腦海突然一片空白，浮現「殺、殺、殺」的念頭，有人在跟他說「殺」。事後發現很多血、聽到詹女提及懷孕，才清醒過來，此時才意識到他持剪刀刺傷人。

法官將劉男送精神鑑定，醫師認為劉男聽到「殺、殺、殺」的聲音，與精神病患「典型幻聽」症狀不同，至今也沒再出現類似現象。精神病患臨床會有「現實感喪失」現象，無法分辨外在真實世界與內在精神病症狀建構的「替代真實情況」，但劉男在犯案前後顯然都有良好的現實感，排除犯行當下有精神疾病的可能，並無精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識行為違法或依其辨識而行為的能力降低或喪失。

法官審酌，劉男與詹女無冤無仇，竟誘騙她到房間無端攻擊，且持裁縫剪刀刺擊臉、頸部、胸壁及雙邊上肢，手段兇猛；雖然坦認犯行，但未與對方和解，也不符合減刑。詹女也在庭上表示，希望法官「在法律規範下，給予被告真正的制裁」，最後依殺人未遂罪判他8年6月。全案可上訴。

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