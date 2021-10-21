弒母剁頭12樓丟下一度無罪！桃園吸毒男無期徒刑定讞

▲桃園弒母斷頭案，無期徒刑定讞。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，高院二審於去年8月間將他改判無罪，引發社會譁然。案經撤銷發回，高院更一審改判無期徒刑。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴，梁男無期徒刑定讞。

本案發生於2018年10月晚間，梁男吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院將他判處無期徒刑。但二審高等法院根據鑑定結果，認為梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後高院於去年8月間判決梁男無罪，另外也未宣告施以監護等保安處分，直接送請桃園市政府衛生局處置，判決出爐後引發社會譁然。

全案再上訴，最高法院在9月間就火速撤銷無罪判決，發回高等法院更審。更一審於10月間接手，審理腳步極快，由於梁男對於案情、鑑定報告均無爭執，對於延長羈押等等程序事項，也均無意見。全案於7月間宣判，合議庭法官仍認定梁男有罪，並依照一審認定的刑法19條第2項規定，將他判處無期徒刑。

案件再上訴最高法院，最高法院審理後，21日認為更審判決認定事實、適用法律並無違誤，駁回檢辯雙方上訴，全案定讞，梁男無期徒刑確定。

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