　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

記者黃翊婷／綜合報導

在科技大廠工作的郭姓工程師去年5月間面試並建議公司聘用陳姓女子擔任助理，卻被妻子抓包外遇，短短3個月竟前往摩鐵21次。陳女事後被郭妻一狀告上法院，求償100萬元，她辯稱自己剛出社會思慮欠周，且有意和解，堪稱態度良好，但最後還是被台中地院法官判處應賠償正宮45萬元。

▲夜間叫車,夜間搭計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲郭妻透過丈夫汽車的ETC紀錄抓包這段婚外情。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

郭妻在判決書中提到，結婚迄今19年育有2名子女，丈夫因為工作受託規劃興建高科技廠房，需長期配合建廠遷移，於是讓她和孩子們留在桃園，自己前往台中並住在公司宿舍，假日再返回桃園與妻小團聚，後來前往中國再返台，夫妻關係依舊很恩愛。

郭妻表示，但2020年6、7月間丈夫突然開始聲稱公司業務繁忙，要提早返回台中，同年8月更是忙到無暇回來桃園，原本她沒有多想，只是次數實在太多，一時好奇調查丈夫汽車的ETC紀錄，才發現被騙了，接著再查看手機，確認丈夫與新任的陳姓女助理搞外遇，對方甚至多次詢問「你老婆……」，可見早就知道丈夫已婚的身分。

郭妻說，陳女是在2020年5月間由丈夫面試後建議公司聘用，她在同年8月下旬攤牌，丈夫坦承外遇，並承諾會斷絕與陳女關係回歸家庭，還簽下悔過書，結果今年3月又被她抓包兩人剛從摩鐵過夜出來，手機錄影還有雙方爭吵的畫面鐵證，一氣之下決定對小三提告求償100萬元。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲郭男與陳女在交往期間一共去過21次摩鐵。

對於上述指控，陳女否認郭男夜不歸家的情形與自己有關，悔過書上也只提到「數度與某女子發生性行為」，並未多加說明，況且所謂的摩鐵前爭吵畫面，也只能證明她當日曾坐在車內與郭男在該摩鐵門口發生爭吵，難以證明有「嚴重」侵害郭妻配偶權的行為。

陳女強調，與郭男熟識期間僅僅3個月，這段期間在摩鐵休息過6次、住宿1次，也只有這段時間交往比較密切，並非長期親密互動，自己年紀尚輕，剛出社會、思慮欠周，雖有誤觸社會道德規範界線之虞，但事後多次主動聯繫郭妻表明願意和解，態度良好，也沒有再與郭男聯繫，因此希望法官酌情審酌。

不過，台中地院法官表示，從旅館函送的影像光碟來看，郭男與陳女在相識的3個月間，曾登記休息18次、住宿3次，加上男方在悔過書中坦承外遇，顯見兩人的確有不正當交往，最後沒有採信她的說詞，並判處應賠償郭妻45萬元較為適當，全案仍可上訴。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
本土劇女星腸爆裂「最新狀況曝光」　網湧入臉書祈福
民宿遊客全身爆紅疹！轟床太髒「小孩癢哭」　老闆一句他更怒
「金宣虎好友」爆料：離開的話，公司弄死他　經紀公司怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

餵奶帶大…新莊女遭軟爛男「砍14刀」慘死血泊中　他手插口袋跑了

快訊／國防部軍事採購爆貪12路搜索！退役上校與「電訊陳董」遭約談

快訊／台中轎車「自撞橋墩」翻覆6傷　20歲男骨折受困車內

快訊／前3大筆電設備商涉假交易逾10億　互億科技董座遭約談

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

全運會金牌戰桃園被逆轉不服氣 橄欖球主委「怒毆裁判」遭送辦

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

餵奶帶大…新莊女遭軟爛男「砍14刀」慘死血泊中　他手插口袋跑了

快訊／國防部軍事採購爆貪12路搜索！退役上校與「電訊陳董」遭約談

快訊／台中轎車「自撞橋墩」翻覆6傷　20歲男骨折受困車內

快訊／前3大筆電設備商涉假交易逾10億　互億科技董座遭約談

泰國宣布「11月入境免隔離」首波46國名單　尚不含台灣

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

今晨最低17℃！北北基炸大雨「北台濕涼連三天」　16縣市刮10級風

企業財報多半正向美股多收漲　標普再創紀錄新高

迪麗熱巴也愛「皮卡丘」電眼盤　攻心必備女神同款唇膏，一抹氣質爆表

美副助卿批中國誤用2758決議　籲挺台參與聯合國

徐若熙本季最終戰挑戰百K　對決富邦悍將羅力

莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

《黑相集：灰冥界》通關評測！探索地底未知恐懼　這次死亡速度…

幾歲開始不愛去「吃到飽餐廳」　老饕曝改變關鍵

「我比誰都難受」笑笑釋回首發聲 不知小玉在犯罪：早知道必會阻止

社會熱門新聞

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

逆子砍死老母…搶30萬去情色按摩

3寶爸攝影師兼差外送　慘遭公車輾斃

幫大哥慶生！軍人竟爬上大嫂床：讓我X…她驚醒崩潰

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

台中轎車鬼切失控撞橋墩　噴火球翻覆6傷

即／健身教練跑步突失去生命跡象　送醫救回

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

工人買刀刺死同事　殺人罪起訴

即／新莊女遭狠砍14刀身亡

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多熱門

相關新聞

蒙眼壞壞偷拍2秒　女友2句話讓他GG

蒙眼壞壞偷拍2秒　女友2句話讓他GG

台中鄭姓男子去年12月間與女友美美（化名）在租屋處發生性關係，卻趁著蒙眼時偷偷拍下2秒鐘性愛影片和2張照片，事後傳LINE坦承，女友回應「下次換我拍你」，沒想到兩人分手之後，自己竟然因此挨告，最終被台中地院判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

拍電腦筆錄拒刪除　爆走女推倒女法官害受傷

拍電腦筆錄拒刪除　爆走女推倒女法官害受傷

被母逼赴日賣淫　女求償300萬慘輸

被母逼赴日賣淫　女求償300萬慘輸

曾以性愛片恐嚇林志玲師妹　掃射62槍復仇卻烏龍

曾以性愛片恐嚇林志玲師妹　掃射62槍復仇卻烏龍

疑與前妻有染　醋男痛毆他+逼簽300萬切結書

疑與前妻有染　醋男痛毆他+逼簽300萬切結書

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

對朋友最大方慷慨的3大星座

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

本土劇女星腸爆裂曝「明天要再進開刀房」！

瘋傳吳亦凡供出「鋼琴王子嫖娼」　他陸綜慘遭打碼

楊宗緯參賽陸綜選秀！　20藝人面前遭虧「涼了」

一起幸福的變老！「3星座」最適合攜手一輩子

「五倍券500+現金1千」買800元肉圓！闆娘找300元　數學題考倒眾人

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面