女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

記者黃翊婷／綜合報導

在科技大廠工作的郭姓工程師去年5月間面試並建議公司聘用陳姓女子擔任助理，卻被妻子抓包外遇，短短3個月竟前往摩鐵21次。陳女事後被郭妻一狀告上法院，求償100萬元，她辯稱自己剛出社會思慮欠周，且有意和解，堪稱態度良好，但最後還是被台中地院法官判處應賠償正宮45萬元。

▲郭妻透過丈夫汽車的ETC紀錄抓包這段婚外情。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

郭妻在判決書中提到，結婚迄今19年育有2名子女，丈夫因為工作受託規劃興建高科技廠房，需長期配合建廠遷移，於是讓她和孩子們留在桃園，自己前往台中並住在公司宿舍，假日再返回桃園與妻小團聚，後來前往中國再返台，夫妻關係依舊很恩愛。

郭妻表示，但2020年6、7月間丈夫突然開始聲稱公司業務繁忙，要提早返回台中，同年8月更是忙到無暇回來桃園，原本她沒有多想，只是次數實在太多，一時好奇調查丈夫汽車的ETC紀錄，才發現被騙了，接著再查看手機，確認丈夫與新任的陳姓女助理搞外遇，對方甚至多次詢問「你老婆……」，可見早就知道丈夫已婚的身分。

郭妻說，陳女是在2020年5月間由丈夫面試後建議公司聘用，她在同年8月下旬攤牌，丈夫坦承外遇，並承諾會斷絕與陳女關係回歸家庭，還簽下悔過書，結果今年3月又被她抓包兩人剛從摩鐵過夜出來，手機錄影還有雙方爭吵的畫面鐵證，一氣之下決定對小三提告求償100萬元。

▲郭男與陳女在交往期間一共去過21次摩鐵。

對於上述指控，陳女否認郭男夜不歸家的情形與自己有關，悔過書上也只提到「數度與某女子發生性行為」，並未多加說明，況且所謂的摩鐵前爭吵畫面，也只能證明她當日曾坐在車內與郭男在該摩鐵門口發生爭吵，難以證明有「嚴重」侵害郭妻配偶權的行為。

陳女強調，與郭男熟識期間僅僅3個月，這段期間在摩鐵休息過6次、住宿1次，也只有這段時間交往比較密切，並非長期親密互動，自己年紀尚輕，剛出社會、思慮欠周，雖有誤觸社會道德規範界線之虞，但事後多次主動聯繫郭妻表明願意和解，態度良好，也沒有再與郭男聯繫，因此希望法官酌情審酌。

不過，台中地院法官表示，從旅館函送的影像光碟來看，郭男與陳女在相識的3個月間，曾登記休息18次、住宿3次，加上男方在悔過書中坦承外遇，顯見兩人的確有不正當交往，最後沒有採信她的說詞，並判處應賠償郭妻45萬元較為適當，全案仍可上訴。