國造機砲彈藥損F-16V蒙皮　邱國正：空軍停止射擊、陸軍繼續使用

▲國防部長邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

空軍花蓮空軍基地20日進行「天龍操演」時，1架 F-16V單座戰機執行機砲射擊訓練任務，機體蒙皮卻因自己的機砲彈藥受損，後更傳出國防部長邱國正為此拍桌震怒。對此，邱國正22日赴立法院備詢前受訪說，空軍已組專案小組調查彈藥及機砲系統，他要求空軍先停止射擊，陸軍地面部隊則繼續使用。

邱國正今天說，他已透過專案小組要求，從彈藥、裝備來做調查，初步了解彈藥應該沒有什麼問題，因為這個武器彈藥也在陸軍和防空部隊使用，因此並沒有停止，一樣可以做操作，至於空軍部分則需詳細做調查，他要求先停止射擊，畢竟其速度所產生的損耗是不同於陸軍的，未來專案小組將進行詳細調查。

另對近期爆出國防部退役上校吳明郎涉嫌於2015年任職期間，藉由辦理「生物偵檢車」採購案時，私下與冠宇電訊負責人陳銘宏串謀，疑有圖利或浮報款項弊端一事，邱國正回應，就他了解，當初採購可能有些問題，但現在已經進入司法程序，由檢方調查，軍方的態度是全面配合，絕對依法辦理。

媒體也關注，國防部對美採購岸置魚叉飛彈案改成「一次購足」，邱國正說明，在2021年國防部年度預算書內容就有列這個項目，後來有數量變更，則是因應敵情威脅等各方考量，一次購足的話，可以增加我國戰力，並與其他飛彈能夠長短互補。

媒體追問，這次加買最快何時到位？邱國正說明，當初有說在2028年之前可以陸續到位，國防部從這方面來做努力。