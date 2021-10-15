邱太三稱共機擾台爆量「準戰爭狀態」　邱國正：不啟戰僅備戰

▲陸委會主委邱太三受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中共解放軍機10月1到4日，累計149架次「爆量」擾台，引發國際社會高度關注。陸委會主委邱太三15日赴立法院備詢前受訪說，很多專家都認為這已經達到「準戰爭狀態」規模的佈局，強調沒有人希望戰爭；國防部長邱國正則說，「我們不啟戰、我們進而備戰」。

邱太三表示，如果今年有1、2架共機偵察機飛到這邊來，事後判斷應該是在做情資搜集，對台灣來說沒有立即危害性，但若今天是轟炸機，可能就會想說「是在做演訓嗎？」如果是大量、架次多的時候，我方當然會就其可能的目的做事後研判。

邱太三說，以10月1日至10月4日共機擾台機數、種類是與過去完全不一樣的，看起來有一點佈局型態的演練，很多專家都認為這已經達到「準戰爭狀態」規模的佈局，倒不是說是準戰爭，意思是說，中方透過這樣的訓練，也可能有其他目的，都有可能。

媒體追問，對於這種佈局應如何應對？邱太三直言，究竟是單純的演練，或者有其他針對性的目標，這個就是事後要做相關資訊的搜集，才能夠做研判。他並強調，國際社會關切台海和平穩定，沒有人希望戰爭。

邱國正今天上午受訪則說，對於邱太三的個人論述他不評論，不過，「我們不啟戰、我們進而備戰」，所謂準備作戰就是備戰。