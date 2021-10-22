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美CDC：莫德納比BNT「更容易出現心肌炎」　好發於30歲↓年輕男性

▲心臟病 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲年輕男性接種莫德納疫苗而罹患心肌炎的風險高於BNT疫苗。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／編譯

美國疾病控制與預防中心（CDC）公布的數據顯示，30歲以下的年輕男性接種莫德納疫苗後，罹患罕見心肌炎的風險機率，高於接種輝瑞/BNT疫苗者。

根據《每日郵報》報導，美國CDC顧問委員會21日公布數據指出，接種BNT疫苗的18到24歲男性中平均每百萬人有36.8人罹患心肌炎，而在接種BNT的25到29歲男性則平均每百萬人中有10.8人。然而，在接種莫德納疫苗的年輕男性中此一比例更高，分別為38.5人與17.2人，不過29歲以上族群出現心臟相關炎症的罕見副作用比率顯著下降。

另外，CDC研究人員也計算了兩款疫苗接種者出現副作用的超額病例數（excess cases），平均每百萬名18到39歲，接種莫德納的人比接種BNT者將多出21.5例心肌炎與心包膜炎的超額病例，非心臟炎症的超額病例也多出19.1例。CDC官員指出，研究數據並未考量病況的嚴重程度，且莫德納疫苗仍然被認定是安全有效的疫苗，因為接種後離患心肌炎的機率低於0.01%。

不過部分北歐國家對此持謹慎態度，包含瑞典、丹麥、芬蘭與冰島都已不提供年輕人使用莫德納疫苗，挪威也推薦年輕人接種BNT疫苗。報導稱，心肌炎會導致患者疲勞、呼吸短促與胸痛，通常會自行恢復，但也有可能引發心力衰竭、心臟病發作與中風，甚至在心肌炎的情況下嘗試劇烈身體運動也可能釀成心臟驟停或死亡。

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