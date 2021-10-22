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拜登明確表態：美國會防衛台灣　「我們對此有承諾」

▲▼美國總統拜登。（圖／翻攝自推特）

▲美國總統拜登。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登21日登上CNN新聞節目「市民大會」（Town hall），接受市民提問。期間被問及，台灣若遭到中國攻擊，美方是否會防衛台灣，他給出肯定回答「會」（Yes），「我們對此有承諾」（We have a commitment to do that）。

當時芝加哥羅耀拉大學學生尼伯羅（Glenn Niblo）問及中國近期測試高超音速導彈一事，提出「美方要如何在軍事方面跟上他們，還有你會發誓保護台灣嗎？」

拜登隨即肯定回應「會的、會的」（Yes and yes），強調中國、俄羅斯、全世界都知道，美國有世界上最強大的軍事歷史，如今必須要擔心的是，中方是否會發動行動或把他們自身置於可能犯嚴重錯誤的狀況。

他進一步提到，他與習近平交談相處的時間遠比其他世界領導人都還要多，所以有人會說，拜登要對中國發動新冷戰，「我不想和中國挑起冷戰，我只是要中國明白，我們不會退讓，也不會改變我們的任何觀點。」

此時CNN主持人進一步切入提問「所以你是說，如果中國攻擊美國會防衛台灣？」拜登回應，「是的，我們有承諾要這麼做。」

福斯新聞報導，美國向來奉行戰略模糊政策，依據《台灣關係法》，美國將向台灣提供足以維持足夠自衛能力的防衛物資及技術服務。多名專家認為，中國政府近期對台灣加強施壓的動作是在測試拜登政府，特別是美國從阿富汗撤軍之後。
 

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