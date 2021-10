拜登明確表態：美國會防衛台灣　「我們對此有承諾」

▲美國總統拜登。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登21日登上CNN新聞節目「市民大會」(Town hall),接受市民提問。期間被問及,台灣若遭到中國攻擊,美方是否會防衛台灣,他給出肯定回答「會」(Yes),「我們對此有承諾」(We have a commitment to do that)。

當時芝加哥羅耀拉大學學生尼伯羅(Glenn Niblo)問及中國近期測試高超音速導彈一事,提出「美方要如何在軍事方面跟上他們,還有你會發誓保護台灣嗎?」

COOPER: "Are you saying that the United States would come to Taiwan’s defense?"



QUESTIONER: "If China attacked?"



BIDEN: "Yes, we have a commitment to do that." pic.twitter.com/YTgxMaD4MP