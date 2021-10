被控「女巫」下咒綁架學生　4婦活活燒死村民站一圈看

記者黃翊婷/綜合報導

肯亞基西(Kisii County)日前發生一起4死慘案,當地4名婦人被懷疑對學生下咒綁架,竟遭村民當成「女巫」強行拖出家中,並帶到空地活活燒死。其中一名死者的女兒難過表示,大家殺死母親還不罷休,甚至搶光家中的東西再放火,害她無家可歸;目前當地警方已經逮捕4名嫌疑人,並拘留10天。

▲私刑畫面在推特上瘋傳。(圖/翻攝自推特)

綜合外媒報導,基西馬拉尼(Marani)4名婦人60歲的Jemima Mironga、53歲的Agnes Ototo、62歲的Sigara Onkware和85歲的 Sindege Mayaka,被指控企圖用巫術綁架學生,遭村民強行拖走,一群人圍在一處空地,不顧婦人苦苦哀求,一把火將人活活燒死。

Jemima Mironga的女兒事後出面指控,母親因為身體不好,16日才剛從醫院回來,隔日一早就被村民帶走並處以私刑,沒想到母親死後3天,這些人又突然跑來家中搶走所有東西,接著放火燒房子,害她痛失親人又無家可歸。

當地警方表示,這起事件一共造成4人死亡,還有另外2名死者家屬在試圖保護親人時遭打傷,目前已經逮捕4名嫌疑人並拘留10天,初步調查應該還有11名同夥,後續會盡力追查緝捕,希望能還給受害者及其家屬一個公道。

▼有人拍下其中一名婦人遭拖走的最後身影。

@DCI_Kenya need 14 days to conclude investigations over the killing of elderly in Marani, kisii County.



Here are the culprits pic.twitter.com/nOP1swvqE7