管不住小頭！　太平間保全「蹂躪年輕女屍」狂辯：她太漂亮

▲肯亞一名男子承認，他在太平間工作時，曾經和女性遺體發生性關係。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

肯亞裂谷省（Rift Valley Province）驚爆駭人事件，曾在殯儀館工作的史蒂芬（Stephen）承認，他在同事慫恿之下，與一名年輕美麗的印度裔女性死者發生性關係，此後多次趁著上班時間，一逞獸慾。

史蒂芬受訪時表示，他當時遭遇求職瓶頸，最後在友人介紹下獲得一份神祕職缺，「我很絕望，而且非常需要一份工作。他們告訴我，被錄取的第一天就可以開始上班，而薪資取決於我有多努力」，未料報到時才發現，竟是在埃爾多雷特鎮（Eldoret）一間私人殯儀館的太平間內擔任接待員。

史蒂芬一開始被嚇壞了，在同事給予大麻吸食後，才逐漸放鬆下來。他第一天在太平間值班時，目睹同事奧提斯（Otis）「戴著保險套，在一具美麗的遺體上完事」；對方慫恿自己也來試試看，還宣稱這與一般性愛一樣美好。

史蒂芬逐漸熟悉工作內容後，也習慣了同事的姦屍行為，但看見那名美麗的女性死者後，竟也把持不住，同流合汙。但是，他在受訪時卻說，「我是無辜的。」

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