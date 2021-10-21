中投、欣裕台拒絕收歸國有　撤銷處分因「當事人不適格」遭駁回

▲中投、欣裕台不願屬於國民黨的公司股權要被收歸國有，打官司結果一審敗訴。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

不當黨產處理委員會在2015年間，處分認定中投、欣裕台2公司屬於國民黨附隨組織，凍結2公司資產156億元，並要求國民黨把持有的2公司股權移轉給國家，欣裕台和中投不服，打行政訴訟希望撤銷收歸國有處分，台北高等行政法院21日認為，欣裕台和中投並不是本案當事人，判決駁回；至於國民黨提告部分，仍在審理中。

黨產會是在2016年11月1日的第5次委員會認定，中投公司從1971年成立以來，就是中國國民黨100%持有的公司組織，自2007年7月以後，中投和欣裕台公司的股權，不管是登記在誰的名下，都是受國民黨信託而持有，後來股權也都已經全數回歸國民黨名下，因此認定2公司是國民黨附隨組織，凍結2公司資產共156億元。

2016年11月29日，黨產會在第3次臨時會後，再做出處分，要求國民黨必須在30天內，將國民黨名下的中投、欣裕台公司全部股權，移轉為中華民國所有，國民黨和2公司不服，各自提告，要求撤銷黨產會的收歸國有處分，並向法院聲請暫時停止執行。

但是北高行法院認為，黨產會的移轉處分中，要求移轉的標的是國民黨所持有的公司股權，也就是說，中投和欣裕台是「被移轉股權」的股份有限公司，處分不涉及2公司的財產權益，且綜合《黨產條例》規定意旨，立法目的不影響善意第三人員有權利，2公司的股權持有人換誰，都不會侵害2公司在公法上的權利。

判決依此以中投和欣裕台2公司，不具備本案當事人適格，無權提起撤銷處分訴訟，在21日判決駁回2公司提告，可上訴。至於國民黨針對同一項處分提起的撤銷訴訟，則由北高行另案審理中。

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