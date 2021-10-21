快訊／國防部軍事採購爆貪12路搜索！退役上校與「電訊陳董」遭約談

▲國防部爆發退役上校疑似在任職時，辦理軍事設備採購案圖利廠商的貪瀆弊端。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

國防部軍事設備採購爆發重大貪瀆弊端，吳姓退役上校涉嫌在職承辦「生物偵檢車」採購案時，圖利特定廠商，檢調單位獲報後經長時間蒐證，21日發動搜索，針對吳男住處以及長年經營國防商機的佳德公司子公司冠宇電訊負責人等多人遭約談，全案朝違反《貪污治罪條例》罪嫌方向偵辦，同時釐清軍民間是否有利益分贓等不法。

佳得(3391)是興櫃公司，根據公司官網介紹，為擴大事業範圍以及爭取未來國防工業以及能源工業的巨大商機，在2020年併購冠宇國際電訊等3間公司，其中冠宇公司主要提供各式通訊設備及系統整合服務，主要公營客戶包含台灣電力公司、警政消防單位、國防部、國家中山科學研究院等。

據了解，國防部為了提升國軍反生物作戰能力，在2015年規劃招標採購13輛「生物偵檢車」，由冠宇電訊以7.5億元得標，但這項標案卻遭媒體爆料，偵檢車的重要配備「生物偵檢器」準確度不足，車輛本體也不符合需求，2016年間，立委陳亭妃也曾為此質詢國防部長馮世寬，提醒採購案疑點重重。但當時冠宇電訊對外表示，偵檢器的檢測報告是原廠提供，採購案一切合法。

全案經專案小組長期蒐證後，懷疑當初承辦這項採購案的吳姓退役上校，疑似有圖利廠商的嫌疑，因此向法院聲請搜索票，在21日由台北地檢署指揮調查局台北市調處，兵分12路展開搜索，並同步約談吳姓退役上校以及冠宇電訊陳姓董事長等多人。

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