付「五倍券＋大鈔」被肉圓名店唸洗現金　她解釋到暴怒：都貼錢了

▲「500五倍券＋1000大鈔」被罵洗現金，她氣炸：「都貼現金了」。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

五倍券自8日開放使用後，可以看見不少消費爭議，一名網友在臉書表示，她日前到彰化某知名肉圓消費了800元，她拿出五倍券500元一張及現金1000元，結果店家竟然找回她300元現金，讓她瞬間一臉問號，也立刻跟對方說找錯金額了，不料店家竟然說，她是想洗現金，讓她超級傻眼。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，她日前到彰化某知名肉圓，總共買了800元的肉圓與湯，當時有問店員「收不收五倍券」，店員說有收，她就拿出五倍券500元及現金1000元，沒想到店員卻只找她300元，她立刻反應說找錯錢，結果店員竟然說，她是想用券換現金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO聽了被氣到，後來想加買到1000元，用1000元五倍券付，但店家卻說不用，讓她更不滿的是，餐點在烹調的過程中，該名店員還一直在碎碎唸，「當時旁邊有一位阿弟跟店員解釋，說我沒有換到錢，反而還貼現金了，但她（店員）卻一直唸，發表她的感覺」。

▲原PO解釋，當時她身上只有1000元大鈔，沒有百鈔。（圖／記者張一中攝）

她感嘆，「我真的很想直接說不買了，自己算數有問題，不檢討，檢討客人，如果不會算數，就直接說不收，不就得了」、「我當時身上沒百鈔，只有大鈔，不要再要我拿百鈔」。

其他網友看了紛紛感嘆，「當成禮券就很簡單了，先扣券再扣錢，真的有這麼難嗎」、「老闆娘也算錯錢啊，就算不收五倍券，也是找200元現金」、「找回的錢是從現金1000元扣的，究竟換什麼現金啦，一堆天才唉」、「很多人都說，為何不直接用現金，如果我每天都帶現金出門，那我一輩子是不是都用不到五倍券了」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘