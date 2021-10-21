北榮支援BNT站點「院區同步開打」　籲民眾至原預約地接種別亂跑

▲BNT疫苗開打資料照。（圖／記者游瓊華攝）

記者嚴云岑／台北報導

第12輪疫苗瘋搶，北市在BNT安排吊車尾，指揮中心緊急增設5處施打站點，共計增加4.5萬名接種額度。台北榮總也於10月23日至27日支援中正紀念堂BNT接種作業，但原院區第一門診二樓疫苗作業仍照常運作。為避免造成混亂，北榮特別發出公告，請民眾務必至原預約地點接種，不提供跨地接種服務。

第12輪將接種第一劑BNT、第二劑AZ、莫德納，並且分兩階段接種，號稱史上最複雜，規模也最大。北市BNT疫苗預約爆量，讓不少民眾得跨縣市預約，而根據指揮中心公布六都開設接種量能，北市符合資格人數達到14.3萬人，但開設量能僅有5.6萬人，量能比39.53%，相較於其它縣市的7~8成，北市量能是六都最低，後續中央也協助增開站點。

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指揮中心日前北市新增5處BNT疫苗施打站，分別為衛生福利部1樓、交通部1樓、華山西二館、中正紀念堂一展廳以及臺灣當代文化實驗場，共計調整增加4萬5280之BNT疫苗可預約數，昨日中午已截止預約。第十二輪疫苗也於10月22日至27日開打，民眾可依預約地點如期前往接種。

◎臺北榮總中正紀念堂疫苗接種資訊

1. 接種對象：已完成預約之30 歲以上未曾接種疫苗者（即 1991/12/31 前出生）。

2. 接種日期：110年10月23日到10月27日，請依實際預約日期及時間前往。

3. 接種地點：臺北市中正區中山南路21號中正紀念堂一展廳。

4. 接種時間：上午 9 時至下午 5 時，並請於當日16:00前完成報到，逾時不候。

5. 疫苗廠牌：BNT疫苗第一劑。

6. 居家檢疫、居家隔離或自主健康管理者，請勿前往。

◎ 注意事項

1. 請攜帶健保卡以利現場審核。

2. 請全程正確配戴口罩及確實防疫。

3. 接種者請穿著可輕鬆捲袖的短袖或無袖衣物，方便快速露出上臂接種。

4. 接種後若有嚴重不適或狀況緊急，請儘速就醫。

5. 對疫苗成分有嚴重過敏反應史，須經醫師評估後方可接種。

◎ 接種者自我評估注意事項

1. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2. 本疫苗不得與其他廠牌交替使用。若不慎接種了兩劑不同COVID-19疫苗產品時，不建議再接種任何一種產品。

3. COVID-19疫苗不得與其他疫苗同時接種，並與流感疫苗間隔至少 7 天。

4. 免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療者，對疫苗的免疫反應可能減弱。