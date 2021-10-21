公務員請病假寫小說「多賺78萬」　網見1數字驚嘆天才

記者黃翊婷／綜合報導

日本神奈川縣平塚市一名28歲的公務員，謊稱生病需要休養，卻在休假期間狂寫網路小說，沒想到賺進320萬日圓（約新台幣78萬），還出版4部作品，直到今年6月才因為被人檢舉而露餡，最後被處分停職6個月，並於本月20日離職。

▲平塚市公務員被抓包請病假在家寫小說。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

根據《NHK》報導，這位公務員今年28歲，前年7月底他以生病為由開始請假，實際上卻是在家專心寫小說，並在未經許可之下出版4部作品，獲得320萬日圓的獎金，而他的小說在網站上一共公開256篇章節，個人推特也對此進行大約1萬次的推廣。

直到今年6月有人看不下去匿名舉報，平塚市相關單位展開調查之後，這名公務員才坦承上述作為，並被依違反《地方公務員法》處分停職6個月，他也在20日選擇自行離職。

對此，平塚市政府人事科表示深感遺憾，也覺得很抱歉，後續會盡力挽回民眾對公務單位的信任，同時防止類似的事情再發生。

然而，消息傳開之後，日本網友對於這位被公職耽誤的小說家感到十分好奇，不少人都覺得他能在2年內出版4部作品的確很厲害，並紛紛留言調侃，「他只是失去公務員這份副業罷了」、「2年出版4本小說，好強」、「這人根本天才吧」、「好想知道他是誰」。