AV女優危機！上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

▲日本AV女優最近陷入無碼毛片大量流出的危機中。（圖／翻攝自IG／toda_makoto、ogura_yuna）

記者張鈜閔／綜合報導

近來日本AV界陷入「無碼片外流」風暴，不少一線女優，包括戶田真琴、小倉由菜、鈴村愛里等都在名單之列，就連「AV達人」一劍浣春秋都直呼「太誇張！」

日本AV界時不時就有女優的無碼片被流出，這也導致不少人氣女優提前引退，但這一波流出範圍之廣前所未聞，受害名單包括吉澤明步、小倉由菜、前田桃杏、紗倉真菜、本庄鈴、戶田真琴、市川雅美、吉高寧寧等現役及退役的人氣女優，至少有上百部毛片被外流出去。

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「AV達人」一劍浣春秋也在部落格「playno.1」驚訝發文，指出「打從2009年開始寫Blog到現在，我從未見過如此誇張的事！」，認為這已經到了「血流成河」的地步了，但一劍浣春秋也透露，無碼片流出對女優們傷害不小。

甚至有無聊網友特別跑到女優們的社群網站留下「無碼最棒了」、「妳被看光光了」等戲謔留言，一劍浣春秋透露，有經紀公司老闆把被外流女優的Line對話記錄給他看，她完全不敢相信自己的無碼影片流得到處都是，感到「極度不解也非常不安」，因此他奉勸大家「這種事低調一點」，別再打擾人家了。

▼不少一線女優，包括戶田真琴(上圖)、小倉由菜(下圖)等都在流出名單之列。（圖／翻攝自IG／ogura_yuna、toda_makoto）