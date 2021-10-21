打3劑BNT還突破性感染！台女自美返國「1採陰性」檢疫期滿確診

▲指揮中心公布確診數（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，自美國(案16458)、緬甸(案16459)入境；另確診個案中無新增死亡。值得注意的是，美國返台個案曾經完成3劑BNT接種，且屬於突破性感染。

指揮中心說明，案16458為本國籍20多歲女性，今(2021)年10月6日持搭機前3日內檢驗陰性報告自美國返臺，於機場採檢陰性後至防疫旅館居家檢疫，10月17日自覺房間空調較冷有出現咳嗽症狀，10月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位共匡列接觸者1人，列自我健康監測。

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指揮中心發言人莊人祥說明，該案曾經接種3劑BNT疫苗，最後一劑在9月10日完成，屬於突破性感染。初步瞭解其Ct值36、病毒量較低，第一劑BNT接種後21天接種第二劑，再隔一個月打了第三劑。

指揮中心表示，案16459為本國籍60多歲男性，長期居住於緬甸，9月24日持搭機前3日內檢驗陰性證明自緬甸返臺，於集中檢疫所進行居家檢疫，10月7日因同行者(案16393)檢驗陽性，轉列居家隔離對象，並持續於集中檢疫所進行隔離，10月20日進行隔離期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,801,349例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,783,802例排除)，其中16,349例確診，分別為1,710例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。