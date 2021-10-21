烏龜也會比大小！台師大研究：優異數感能力「媲美巨猿」

▲台師大團隊發現烏龜數感能力媲美巨猿。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

動物也會算數及辨別數量差異？台灣師範大學研究團隊指出，過去國際研究已經證實，孔雀魚最高可以分辨4個和5個物件的差異，巨猿可以分辨9和10，台師大以台灣野外最常見斑龜進行訓練與研究，竟可分辨到9比10，創下全世界爬行動物所知最高紀錄，研究成果日前刊登在國際動物學領域影響力高的期刊《動物學前沿》。

台師大研究團隊成員生命科學系教授林思民與李佩珍，生科系碩士林鳳君，以及「會思考的狗」行為獸醫團隊謝明穎組成，台師大指出，過去研究證實，孔雀魚最高可以分辨4個和5個物件差異，鴿子可以分辨6和7個，而巨猿可以分辨9和10，外界認為看起來智商不高的爬蟲類，推測分辨數量應該不高，但研究團隊結果卻打破一般刻板印象。

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▲台師大團隊發現烏龜優異數感能力媲美巨猿。（圖／台師大提供）

台師大指出，所謂數感，就是三個蘋果大於一個蘋果，而所有幼稚園學童從小都要在習作本上訓練這種對「數」量的「感」覺，動物可憑著數感，在野外判斷食物多寡、藏身處多寡等，甚至社會性動物還可判斷敵我族群數量，決定要打鬥或撤退。

團隊成員之一的林鳳君，從小就對烏龜有極大研究熱忱，受到師長影響，展開烏龜數感實驗，並選擇台灣野外最常見的斑龜進行實驗，也是所有的水族館和寵物店最容易買到的爬行類小寵物，但林鳳君在實驗過程中，不採用食物數量來訓練，而是先用紅色方塊的抽象選擇，等烏龜選對再給予獎勵。

▲台師大團隊選擇斑龜進行實驗。（圖／台師大提供）

台師大表示，研究團隊在行為獸醫師指導之下，利用獎勵性的行為增強效應，成功誘導烏龜展現優異的數感能力，表現最好的烏龜，甚至可以分辨9與10之間的細微差異，和巨猿一樣，也讓所有人對烏龜的智力徹底改觀。

台師大進一步指出，過去普遍認為，像是青蛙、蜥蜴、烏龜、魚類等變溫動物，也是俗稱的冷血動物，智能一定比哺乳類或鳥類等恆溫動物還低，在過去研究中，蜥蜴只能分辨2和3，而赫曼陸龜只能分辨3和4。師大團隊一舉將烏龜數感能力推進到9比10，同時讓烏龜嘗試極為複雜的混合題組，研究成果不但刷新爬行動物數感能力的新紀錄，也直接媲美其他恆溫動物的高標準。

▲▼烏龜數感的研究成果近期發表在國際期刊。（圖／台師大提供）

▲台師大團隊訓練過程與工作情形。（圖／台師大提供）

▲台師大生科系林思民教授說明成果。（圖／台師大提供）