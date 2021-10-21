快訊／蘇貞昌下令不容哄抬物價　點名「鋼材、運輸貨櫃」連動影響

▲為避免物價波動，蘇貞昌指示相關部會密切關注，並點名鋼材、運輸貨櫃等產業。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳家祥／台北報導

行政院21日召開例行院會。院長蘇貞昌在會中針對穩定物價一案提示，現在電價不調整、油價有運作良好的機制，民生物資也請農委會、經濟部要充分掌握、充分供應，不容哄抬物價。對哪些民生物資供應有狀況，需要特別指示督導，行政院發言人羅秉成指出，有些鋼材、運輸貨櫃等受到影響，都會產生連動關係。

蘇貞昌指出，經濟11年來最好，是全體國人的努力。經濟成果要與全民分享，因此勞工的基本薪資、時薪都要調升，國外因為疫情、運輸、極端氣候等因素影響，造成原物料、大宗物料的價格受到波及，因此特別請副院長督導包括公平會等，啟動相關機制，查察有無人藉機哄抬物價。

蘇貞昌表示，現在電價不調整、油價有運作良好的機制，民生物資也請農委會、經濟部要充分掌握、充分供應，不容哄抬物價。他特別指示，物價督導小組要把相關物價平穩的工作做好，包括公平會、經濟部、農委會、交通部等相關部會，一起穩定，不容有人藉機哄抬、藉此牟利。

針對是哪些民生物資供應有狀況？羅秉成指出，主要是經濟在11年來最好，但國外疫情緊張，也造成對物價的影響，有些鋼材、運輸貨櫃等受到影響，都會產生連動關係。

羅秉成說，行政院一直有物價督導小組，密切注意物價有沒有異常波動。政府一直在監控物價波動，也預估今年物價漲幅不會超過2%，比美國、歐盟、韓國、新加坡等都低。

羅秉成說，目前電價沒有要調漲；油的部分已經有運作良好、平穩的機制，還有鄰近亞洲國家最低的緩漲機制，由政府負擔部分漲幅；農產品部分，也會讓蔬果供需平衡、價格穩定。至於大宗物資、營建原料若有影響，也會透過公股事業優先提供國內。

羅秉成說，要注意也不能輕忽物價的波動，院長是指有人趁機哄抬物價，這在相關機制上，都應該要積極查辦，讓物價平穩，不會受到經濟影響太大的衝擊。