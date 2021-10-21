　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：喪失外界信任　中國難以複製台積電成功

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲紐約時報指出，中國將永遠無法複製台積電的成功。（圖／路透社）

文／中央社

「紐約時報」專欄作家佛里曼以「中國霸凌行為對自身與世界構成威脅」為題，指中國領導人習近平近來的種種作為不僅危及自身與全球，也凸顯中國將永遠無法複製台積電的成功。

「世界是平的」（The World Is Flat）一書作者佛里曼（Thomas L. Friedman）在文中開門見山表示，自中共前領袖鄧小平於1970年代末期推行改革開放政策以來，許多西方國家都認為中國正邁向經濟與社會更開放一途。遺憾的是，習近平走上回頭路，恐對中國未來發展和全球各地構成真正的危險。

文中寫道，習近平今日所做的一切，都在侵蝕海內外企業對中國境內商業規則的信任，同時也削弱了外國對中國的信心。外界原本相信，中國拿回香港後，不會太快將矛頭對準台灣，這可能引發與美國的直接衝突。

佛里曼說，中國的強硬策略若成功，將為太平洋地區每個自由國家與經濟體帶來危險；但他也不希望看到中國失敗，因為人口14億的中國若不穩定，恐衝擊許多層面。他認為，「習近平並沒有意識到自己近期的行為，替海內外帶來多少不確定性」。

佛里曼舉科技企業蘋果（Apple）共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）和阿里巴巴集團創辦人馬雲為例。

他說，假如一個人在2008年，也就是蘋果推出iPhone一年後，看見報紙頭版報導賈伯斯失蹤了，會怎麼想？想必谷歌（Google）會出現千百萬筆搜尋「賈伯斯在哪裡？」的條目；而如果中國有誰能與賈伯斯相提並論，那肯定是馬雲。

佛里曼表示，馬雲去年10月批評中國金融監管機構後就「被消失」，與阿里巴巴淵源甚深的螞蟻集團原定去年11月啟動史上最大規模首次公開募股，也被當局叫停，宛如習近平在昭告天下：若他必須抉擇，是要讓阿里巴巴、騰訊、百度等中國科技巨頭成為全球龍頭，擁有龐大金融和數據資源，但成長超出中共控制，或是讓這些企業成為受他挾制的二流公司，他會選擇後者。

▲馬雲。（圖／視覺中國CFP）

▲馬雲去年10月批評中國金融監管機構後就「被消失」。（圖／視覺中國CFP）

文中指出，習近平清楚看見西方科技業鉅子如何加劇社會緊張局勢、擴大收入差距，並創造出足以左右政府的壟斷局面，因此希望排除這種不受約束的資本主義，這不難理解，但做法竟是讓這些公司的創辦人「消失」。佛里曼說，想必不少中國青年創新企業家會自問：「我待在這裡的未來會如何？新的規範是什麼？」

佛里曼再舉例，澳洲外長潘恩（Marise Payne）去年4月支持對新型冠狀病毒疫情起源展開獨立調查後，中國隨即大幅削減澳洲大麥、牛肉、葡萄酒和煤炭進口。佛里曼說，所有太平洋鄰國都已注意到中國這種「荒謬、恃強凌弱的過度反應」。此外，中國本月初派遣150架共機擾台，也提醒著各國，中國正認真為武力犯台奠定基礎。

佛里曼指出：「這種霸凌行為可能是習近平的一大失算，原因有很多，但最主要的無非是半導體」。他說，台灣擁有全世界最大的先進晶片代工製造商台積電，全球市占率約5成，就算習近平推出「中國製造2025」的政策，也無法複製台積電的成功，箇中原因就在「信任」。

佛里曼在文中寫道，台積電是半導體代工廠，意味要替許多不同公司生產晶片，特別是蘋果、高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）甚至英特爾（Intel）等大企業。

多年來，台積電建立起一個由諸多夥伴組成、令人驚嘆的生態系統，這些合作夥伴與台積電分享智慧財產權以打造專用晶片，同時美國應用材料公司（Applied Materials）和荷蘭艾司摩爾（ASML）等半導體製造設備大廠，也樂於向台積電出售最好的晶片製造設備，讓台積電得以處於材料科學和微影技術的最尖端。

台積電是蘋果的主要晶片供應商，在iPhone和iPad等產品快速迭代下，整個台積電生態系統愈來愈好、愈來愈快，成本不斷下降，價值不斷上升，可以加入並從中受益的人也愈來愈多。

佛里曼說，就晶片產業而言，當今所有最先進的技術都非常複雜，不可能有誰在各方面都是佼佼者，因此必須擁有許多值得信賴的夥伴。

他還說，就算中國想透過攻台奪取台積電也是徒勞無功，因為台積電用來製造晶片的許多關鍵設備和化學材料來自美國和歐盟，台積電一旦落入中國之手，美歐將立即切斷這些來源。

文章最後指出，沒有值得信賴的合作夥伴，就無法製造現今世上最好的晶片，而習近平的種種霸凌手段，從澳洲到台灣再到馬雲，都無異於趕走合作夥伴。正如一名美國晶片商高階主管所說，「中國人雖能複製和模仿」，但始終無法創造出像台積電那樣的生態系統，正是「因為不得各界信任」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
幫大哥慶生！　他爬上大嫂床：我想要X妳
快訊／連續2天本土+0　增2例境外移入
轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分
清純女星爆「1個月狂要52次」榨乾情夫！3人行正宮中風身亡
鄧佳華月薪3萬「怎給那麼少」被質疑！　連千毅撂狠話：不來扣薪
實聯制實施至明年中！　陳時中：降級後還是要維持一段時間
「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！　文化部回應了
存股族機會來了！　專家點名13檔受惠股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驚悚1秒畫面曝！她抱嬰兒走路滑手機　一腳踩空「直墜下水道」

7萬5000隻黃蜂藏閣樓！除蟲專家見「100cm巨大蜂巢」嚇：24年沒見過

趁午休投資比特幣「5分鐘賺進1天薪資」他秒辭職　爽賺千萬買別墅

噁男朝機車掏鳥射精！　少女見坐墊黏「濃稠白色液體」崩潰

南韓下午發射火箭「世界號」！引擎零件全為國產　航太產業進新紀元

「靠iPhone擋子彈」保命！男駕車遇槍手開火爆頭　1動作奇蹟存活

懷著前男友的種！惡男「像狗拖行」大肚女友　把她踹到流產

聯大第2758號決議50周年　外交部：中國無權代表台灣人民

惡魔護士「打空氣針」連環殺人！4病患現詭異神經問題　腦損慘死

受不了被推特封殺！川普成立新社群平台復出　蘋果用戶已可預訂

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

驚悚1秒畫面曝！她抱嬰兒走路滑手機　一腳踩空「直墜下水道」

7萬5000隻黃蜂藏閣樓！除蟲專家見「100cm巨大蜂巢」嚇：24年沒見過

趁午休投資比特幣「5分鐘賺進1天薪資」他秒辭職　爽賺千萬買別墅

噁男朝機車掏鳥射精！　少女見坐墊黏「濃稠白色液體」崩潰

南韓下午發射火箭「世界號」！引擎零件全為國產　航太產業進新紀元

「靠iPhone擋子彈」保命！男駕車遇槍手開火爆頭　1動作奇蹟存活

懷著前男友的種！惡男「像狗拖行」大肚女友　把她踹到流產

聯大第2758號決議50周年　外交部：中國無權代表台灣人民

惡魔護士「打空氣針」連環殺人！4病患現詭異神經問題　腦損慘死

受不了被推特封殺！川普成立新社群平台復出　蘋果用戶已可預訂

字節跳動張一鳴登頂陸網路業首富　1.6兆身家成大陸第二大富豪

逼柯文哲複誦蔡英文四個堅持　陳思宇批簡舒培：低劣的質詢方式

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

德保拉對戰霸林爵　運彩看好兄弟贏樂天

幫大哥慶生！軍人竟「爬上大嫂床」矇眼低語：讓我X…她驚醒崩潰

就剩8歲小妹妹還沒回家！6搜救犬溯溪4公里　雨水蓋氣味增難度

搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

尾隨短裙妹！下秒「掏手機彎身做詭異動作」秒被抓包　色男下場曝

涉雲豹弊案股價重挫逾9%！中興電發聲明駁詐欺

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

國際熱門新聞

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

學生集體中邪！舊校遺址竟和「中華民國」有關

408kg男不能做愛崩潰　活活吃到死

爸爸買回「奪命米香」　3姐妹吃完狂吐暴斃

棕熊揮爪狂撕「懷孕訓練師」恐怖瞬間曝光

日媒曝真子公主新工作！赴美年薪1500萬

發現900年古劍　竟為十字軍配劍

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

96歲納粹阿嬤謀殺1.1萬人　審判落跑再度被捕

全球43個退休金體系「台灣慘排34名」　落後中國

打手槍會傷身？外媒：能止痛、提升免疫力

真子公主聽見小室圭腳步聲秒落淚！時隔3年終重逢

漲破6萬5000美元　比特幣改寫新高紀錄

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

更多熱門

相關新聞

美官員：有責任讓台灣成為「難敲開的堅果」

美官員：有責任讓台灣成為「難敲開的堅果」

美國總統拜登提名的駐中大使人選勃恩斯（Nicholas Burns）20日指出，中國是不可信的「侵略者」，因此美國有責任讓台灣成為「一顆難以敲開的堅果」（意指難以對付的對手，a tough nut to crack），並協助台灣提升抗中能力。

台灣在半導體業扮演「火車頭」

台灣在半導體業扮演「火車頭」

「馬雲解封」透露訊號！　謝金河：牽動中國政經、港股未來情勢

「馬雲解封」透露訊號！　謝金河：牽動中國政經、港股未來情勢

外圍房價暴漲這區反而變親民　1產品意外暴紅

外圍房價暴漲這區反而變親民　1產品意外暴紅

關鍵字：

台積電中國馬雲

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面