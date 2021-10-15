要求李傑承認除名高虹安　翁達瑞最後通牒：會用我的方式找回清白

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

旅美教授翁達瑞日前曾質疑民眾黨立委高虹安學經歷有瑕疵，卻遭到高虹安指導教授李傑回擊。翁達瑞15日表示，他質疑的是高虹安的論文品質，卻被李傑扭曲成對學歷的質疑，因此給李傑、高虹安、民眾黨一個最後通牒，「收回先前聲明、承認論文草率、張貼道歉公告、澄清評論沒有不實」，否則「我會用我的方式找回清白」。

翁達瑞透過臉書批評，「我的質疑公開後，李傑發了一篇聲明，確認高虹安是他的博士生，企圖把我對高虹安論文品質的質疑，扭曲為對她學歷的質疑。對高虹安論文品質低落的事實，李傑裝作沒看見」。對高虹安消失在他的學術履歷，李傑則用更新疏失一語帶過。接著幾天，「許多媒體與名嘴都以李傑打臉翁達瑞為標題，對我發動人格謀殺」。高虹安所屬的民眾黨，更在官網與臉書張貼公告「譴責我惡意造謠」，玷污「美國大學教授」的頭銜。

翁達瑞表示，「雖然我使用筆名寫作，但我珍惜學者的聲譽」，強調評論態度嚴謹，他無法接受李傑、高虹安、民眾黨的刻意誤導，任憑媒體對他發動人格謀殺。「今天，我再給李傑、高虹安、民眾黨一個最後通牒，在72小時內回應我以下的要求」。

一、李傑收回先前的聲明，承認放生高虹安的論文，並解釋為何在學術履歷把高虹安除名。

二、高虹安承認論文寫作草率，犯了大量的基本文法錯誤。

三、民眾黨撤下攻擊與譴責我的公告，另外張貼對我道歉的公告。

四、李傑、高虹安、民眾黨分別向被誤導的媒體澄清，翁達瑞的評論沒有造謠或不實。

翁達瑞強調，「在72小時之後，如果上述的要求未得到適當回應，我會用我的方式找回清白，捍衛我的名譽」。