婆婆「偷送媳婦物品」被抓包腦羞：滾！　她氣炸1句話回應被讚翻

▲原PO的婆婆經常將她的私人物品送給小姑。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「快被婆婆氣死了！」一名女網友表示，婆婆經常趁她不在家時，將她的物品送給小姑，氣得她要求對方歸還物品，否則就報警。沒想到婆婆竟發飆嗆「妳滾！」並要求兒子跟她離婚，但原PO僅冷靜地說，「她似乎忘了，這間房子是我的」。

該名女網友透過「爆料公社」發文，表示婆婆曾將她的行李箱、果汁機及外套送給小姑，只要是小姑喜歡的，就會趁她不在家時立刻叫對方來拿，這次被她從監視器看到烤箱被搬走，氣得跟婆婆當面對質，「我忍無可忍，打電話叫小姑把烤箱帶回來，不帶回來我會立刻報警，因為家裡我裝了監視器，清楚的拍到搬走烤箱的畫面。」

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沒想到，婆婆竟腦羞叫她「滾！」並要求兒子離婚。原PO聽完雖然氣憤，但也心想房子是她的婚前財產，因此該滾出去的人是婆婆。另外，原PO也說，婆婆搬來同居後，她跟先生從很少吵架變成頻繁吵架，讓兩個孩子都看不下去，直言「你們爭吵的原因都是因為阿嬤？！為什麼你們不冷靜一下，想想阿嬤的行為？」

▲原PO無奈，房子是她的卻被婆婆罵「滾！」（示意圖／CFP）



原PO說，「之後，我們才沒有為了她再爭吵，今天我真的是忍無可忍才會跟她大吵一架，我也跟我老公說了，只要她不再生事，她可以繼續住這裡，要不然，她必須回老家住不准住我們家裡。老公不止答應我，而且也跟我說了以後婆婆生病需要人照顧，他會自己顧，不會讓我去照顧她，因為，她這個當婆婆的不值得我去照顧她。」

網友看完紛紛留言，「婆婆怎麼不跟小姑一起住，這麼不要臉」、「喧賓奪主喔！」「不要臉天下無敵」、「妳可以更狠一點，直接報警吧」、「有距離比較美好」、「所以說，自己有錢很重要」。

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