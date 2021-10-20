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真的有鮑魚！阿一鮑魚推5款常溫即食料理包　還有川味牛肉麵

▲阿一鮑魚 天下三絕 老火靚湯煨鮑魚雞腿麵 。（圖／阿一鮑魚提供）

▲阿一鮑魚 天下三絕 老火靚湯煨鮑魚雞腿麵 。（圖／阿一鮑魚提供）

記者黃士原／台北報導

後疫情時代，民眾逐漸形成「新自煮意識」，在家用餐更安全，「阿一鮑魚」看準宅食商機，推出5款常溫即食料理包，其中有3款牛肉麵、1款鮑魚雞腿麵，以及1款麻辣鴨血豆腐，其中鮑魚雞腿麵真的吃得到鮑魚與整隻雞腿。

5款常溫即食料理包分別是「阿一鮑魚 川味半筋半肉牛肉麵」、「阿一鮑魚 紅燒半筋半肉牛肉麵」、「阿一鮑魚 清燉半筋半肉牛肉麵」、「阿一鮑魚 天下三絕 老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」、「阿一鮑魚 天下三絕 麻辣鴨血豆腐」，美味程度更讓綜藝天王吳宗憲都食指大動直喊「好厲害！一口銷魂！」

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▲阿一鮑魚 川味半筋半肉牛肉麵。（圖／阿一鮑魚提供）

▲阿一鮑魚 川味半筋半肉牛肉麵。（圖／阿一鮑魚提供）

阿一鮑魚負責人王世均執行長表示，台灣常溫料理食品市場一年產值上看12億元，且持續成長，在疫情的催化下更是瞬間突破20億的大關，其中主食佔4成、調理菜餚3成、點心3成，而隨著台灣人口結構的轉變，阿一也將料理包食品的型態調整為更精緻化、個人化發展，本次推出的5道明星商品，也是以往上館子才能品嚐的道地精緻美味。

「阿一鮑魚 天下三絕 老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」為楊貫一師傅以老母雞、排骨、金華火腿及其秘方，細火熬燉72小時，再加入鳳爪熬煮增添膠原精華，成就老火靚湯湯底的厚度。將上選雞腿肉用漢方香料醃製後，與極品海味的「黃金鮑」一起熬煮，封存海陸鮮味與精華，搭配南台灣特有口感絕佳的的日曬細麵。

▲阿一鮑魚 紅燒半筋半肉牛肉麵。（圖／阿一鮑魚提供）

▲阿一鮑魚 紅燒半筋半肉牛肉麵。（圖／阿一鮑魚提供）

▲阿一鮑魚 清燉半筋半肉牛肉麵。（圖／阿一鮑魚提供）

▲阿一鮑魚 清燉半筋半肉牛肉麵。（圖／阿一鮑魚提供）

至於3款半筋半肉牛肉麵，湯底都是以蔬果、牛大骨熬煮，然後再分別加入細火拌炒的豆瓣醬、獨特港式豉油與洋蔥再去熬製，成就出川味、紅燒與清燉3種口味。牛肉則是採用澳洲小犢牛腱心肉與牛板筋，精燉細熬至肉軟綿、筋Q彈。最後再搭配南台灣特有口感絕佳的日曬刀削麵條。

而「阿一鮑魚 天下三絕 麻辣鴨血豆腐」則是楊貫一師傅將四川麻辣改良升級，特選香氣、麻勁出色的朝天椒、大紅袍、雞心椒，另特選辛香料加強「香」的獨特性味，豐富層次感。湯底用雞骨熬出，加上私房辣豆瓣醬製作而成，讓麻辣鍋 辣而不燥，溫和不上火。鴨血，不混雜其它家禽之混血，只選用100%純鴨血。

▲阿一鮑魚 天下三絕 麻辣鴨血豆腐。（圖／阿一鮑魚提供）

▲阿一鮑魚 天下三絕 麻辣鴨血豆腐。（圖／阿一鮑魚提供）

《阿一鮑魚》本次推出五款明星搶市美食，不僅為饕客謀福利，更是將大師的美食精髓融入以親民的價格帶入至所有人的飲食日常當中。阿一鮑魚的美味餐食皆通過ISO22000、ISO9001、HACCP認證，堅持嚴格把關，絕對品質保證，並採用日本科技真空殺菌封裝，以多層次100%密封保鮮包裝 ，再經過高溫高壓完全殺菌，且無添加防腐劑，完整封存極致鮮味。

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