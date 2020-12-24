阿一鮑魚力挺台灣在地農業　雲林西螺藏有美味關鍵之一

▲「阿一鮑魚粥」力挺台灣在地農業，阿一鮑魚大中華總代理執行長王世均（左）、雲林縣長張麗善（右）一同大力推薦。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

香港人的煲粥功夫一流，阿一鮑魚的鮑魚粥用料及做工更是講究。阿一鮑魚大中華總代理執行長王世均表示，阿一師傅堅持用老母雞、小排骨加上金華火腿來熬製「頂湯」，以生米加入頂湯來熬粥，讓米粒都能吸附到頂湯的精華，最後加入鮑魚及干貝再燉煮2小時，呈現出滿滿海陸精華、滋味鮮濃的「阿一鮑魚粥」。

世界御廚楊貫一師父曾說，「要成就一道美味的料理，選上等新鮮食材就是關鍵的第一步。」阿一鮑魚粥為了力挺台灣在地農業，選用雲林縣政府認證通過「雲林良品」標章，產地在西螺的台南11號米。

雲林縣長張麗善提到，濁水溪流域土壤肥沃，成就了種植稻米的優良先天條件，尤其西螺農會為了保障國人食品安全，定期會做各項檢驗把關包含黃麴毒素、農藥殘留、重金屬含量，更是日本市場指定出口的米種，可謂是台灣之光。

▲東森嚴選阿一鮑魚粥熱銷搶購組，將於12/25（五）15:20於東森購物CH47頻道開賣。

為了儲存及攜帶方便，阿一鮑魚粥採用日本熱穿透殺菌技術，在常溫條件下可以保存2年，隨時隨地都可來一碗熱呼呼、營養又美味的鮑魚粥。

米其林三星等級的「東森嚴選阿一鮑魚粥熱銷搶購組」即將在12/25（五）15:20於東森購物CH47頻道開賣，10盒/組市價2,500元，東森暖心價1,680元，東森力挺台灣農業加碼再送20%東森幣，更破天荒免費開放一盒給會員體驗試吃。想親嚐好滋味或是有年節送禮需求，建議把握超值價買起來。