御廚級銷魂美食再進化　阿一師傅「鮑魚雞腿麵」東森購物獨家首賣

▲香港米其林三星御廚楊貫一頂級美食再一鉅作，將於9/15晚間22:00由東森購物CH34台獨家首賣「老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

阿一鮑魚自2020年6月份在台推出半筋半肉牛肉麵系列以來，憑藉湯濃、料好、麵Q的口碑，目前累計銷售已超過30萬碗。香港米其林三星御廚楊貫一頂級美食再一鉅作，「老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」即將在台上市，於9/15晚間22:00由東森購物CH34台獨家首賣。此次料理除了將阿一師傅銷魂頂湯再進化成銷魂膠原靓湯，還放入師傅獨門米其林三星漢方香料醃製而成的秘製燉雞腿，搭配台灣手工日曬刀削細麵，滿滿一碗，色香味俱全。

楊貫一嚐歷世界美食，每每驚嘆之餘卻覺略顯不足。近年不斷反思，赫然醒覺，窮盡追求的是簡單卻又不平凡的舌尖滋味，於是將由小排、老母雞、精華火腿熬成的銷魂頂湯，添加港式餐飲「鳳爪」，滿滿膠原蛋白融入其中後，再加入海味極品「干貝、黃金鮑」，文火慢熬96小時後成就了「銷魂膠原靓湯」，簡單一碗琥珀碧玉色的透亮湯底，內含山珍、海味的層層堆疊，看似簡單卻又費盡師傅畢生廚藝。

▲老火靚湯煨鮑魚雞腿麵，滿滿一碗色香味俱全。

雞腿部分，嚴選每支重達120公克的等比雞腿，加入肉桂、白荳蔻、辣椒、洋蔥、大小茴香六種已經事先處理過工序的獨門香料，層層覆蓋、層層醃製，經過時間的積累，讓香料滲透其中，釋放芬芳氣味為食物增香，再藉由辛料整合眾香料的味道，最後放入黃金銷魂膠原靓湯中熬煮而成。

備妥主食材與湯底後，採用經由南台灣特有的溫熱日光曝曬七天而成的手工日曬刀削細麵，是嚴選中筋粉心粉，經過壓制、醒麵、製麵等程序，手作而成的溫度再加上日光的熱度，才能造就Q彈帶勁的滋味。

▲▼「老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」在台上市，推薦給台灣老饕們。

阿一鮑魚天下三絕「老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」，在楊貫一對美食的不妥協與御廚的廚藝下應然而生。東森購物秉持「東森嚴選」精神，推薦給台灣老饕們，9/15晚間22:00鎖定東森購物CH34台，除了有楊貫一頂級美食最新鉅作，現場還有意想不到的回饋組合與東森幣回饋。