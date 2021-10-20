曼谷逾7成居民完整接種疫苗！　泰國如期11月迎國際觀光客

▲ 曼谷高中生接種新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷20日專電

泰國準備在11月重啟國際觀光，具有指標意義的曼谷昨天達成居民逾70%完成接種兩劑疫苗目標，可依照原定計畫在11月迎接國際觀光客。

曼谷市政府昨天公布曼谷最新疫苗施打狀況，截至昨天為止，曼谷18歲以上769萬9174位居民中，共543萬7553人完成兩劑疫苗接種，占比超過7成，達成曼谷市政府設定在11月前讓7成居民完整接種苗的目標。

曼谷市政府指出，曼谷施打的1400多萬劑疫苗中，其中包含813萬2826劑是第一劑，543萬7553劑是第二劑，53萬910是第三劑。

泰國政府準備在11月1日開放完整接種疫苗的國際旅客入境曼谷免隔離，曼谷副市長素彭（Sophon Phisutthiwong）表示，曼谷已經準備好在11月迎接國際觀光客。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國觀光局副局長塔帕尼（Thapanee Kiatphaibool）表示，曼谷將會依照計畫在11月1日開放，為了分散人流，旅客抵達機場之後，PCR檢測的地方將會在機場外。

塔帕尼表示，旅客第一晚必須住在獲得泰國政府安全健康標章認證（Safety & Health Administration，SHA）的旅館等待檢測結果，確認陰性後第二天就可以自由行動。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在10月11日宣布，自11月1日起，包括英國、新加坡、德國、美國和中國等10個低風險國家旅客，只要完整接種疫苗就能入境泰國免隔離。完整國家名單將由泰國疫情指揮中心近期宣布。

疫情指揮中心日前宣布曼谷、清邁（Chiangmai）、喀比（Krabi）、春武里（Chonburi）、北欖（Samut Prakan）、廊開（Nong Khai）、烏隆（Udon Thani）及羅勇（Rayong）等15個府將在11月1日對國際觀光客開放。（編輯：陳惠珍）