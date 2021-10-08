　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

突開車門害女騎士遭公車輾斃　賓士貴婦哭窮：她先來撞我

記者劉昌松／台北報導

台北王姓婦人去年開賓士違停路邊紅線，還突然打開車門，導致後方女騎士撞上摔倒，不到2秒就被後方公車輾過，送醫不治，王婦事後辯稱騎士先撞她，她才開車門，後來坦承犯罪卻又哭窮，一審被依過失致死罪判刑10月，緩刑3年，檢察官認為太輕上訴，台北地院8日改把緩刑延長到5年，且須分期賠償家屬共220萬元。

▲▼台北市復興北路機車騎士壓在公車右前輪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲王婦把賓士車違停紅線右圖開車門，害後方女騎士撞上摔倒後，遭公車輾斃。（資料照／記者黃彥傑攝）

檢察官起訴指出，53歲王姓婦人2020年7月31日下午2點多，駕駛的黑色賓士違停在台北市復興北路紅線路段，突然就開車門，才1秒的時間，23歲吳姓女騎士閃避不及撞上，王婦趕緊關回車門，但吳女已經連人帶車倒向左側路面，當場被方公車輾過，送醫不治身亡。

王婦雖然在肇事後留在現場，但在偵查期間矢口否認犯行，甚至在看到公車的監視畫面後，仍然狡辯因吳女先擦撞到她的車子，她才開門查看，並且以公司破產倒閉，沒錢可賠為由哭窮，被檢察官依過失致死提起公訴。

▲▼女騎士與賓士車碰撞後倒地，遭後方公車當場輾過搶救1小時不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王婦看了公車監視畫面仍辯稱，是騎士先撞上她的車，她才開車門查看。（資料照／記者邱中岳翻攝）

法院一審期間，王婦終於認罪，並和2名被害家屬達成各賠償110萬和解，約定分期給付到2025年底清償完畢，法官因此判刑10月，並給予緩刑3年機會，但檢察官發現，這樣的判決緩刑期限只到2024年，屆時王婦不繼續賠錢也拿她沒轍，因此提起上訴。

台北地院二審因此改判將緩刑期限提高到法定上限5年，也就是到2016年為止，同時判決明令王婦須依照和解協議，分期清償給受害家屬共220萬元，如果違反協議，將可撤銷緩刑，全案就此確定。至於本件秋姓公車司機涉過失致死部分，因監視畫面顯示秋男只有不到2秒時間反應，根本來不及煞車，因此先前已獲不起訴確定。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

陳柏惟肇逃案被翻出　基進黨主席：崩世代青年縮影「要活著贖罪」

陽明山殯葬業爆吸金百億　檢調5路搜索！老闆人間蒸發

已婚教授找舊情人嘿咻遭罵「滾」　暴氣砸筆電弄瞎她左眼

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
快訊／基本工資調高！　結果出爐
快訊／第11輪BNT對象加開！　年齡再往下開放
113萬劑莫德納、89萬劑BNT接連到貨　10／22起全面開
快訊／連9天本土+0！今新增12例境外移入、另增1死
LIVE／第十二輪打BNT、莫德納　指揮中心最新說明
青少棒國中生訓練突昏迷！　搶救12天不治
黑人IG露餡看盜版東奧！　安博老闆下場慘了
打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看　這5國完全開放
6辣妹脫內衣褲坐大腿　客人嗨拿皮夾一開全看傻
博恩早埋5字伏筆！　「炎上原檔被翻出」龍龍遭打臉秒改口
五倍券開領首日就「變不見」！　整套掉在大馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

青少棒賽前中午練球！國中生昏迷搶救12天亡　教團疑：過度操練

黑人IG露餡看盜版東奧！檢警兵分八路大搜索　安博老闆被抓了

19歲未婚小媽媽家中產男嬰　怕被罵遺棄幼兒園前...下場曝光

振興五倍券開領首日就「變不見」　民眾撿起關鍵1動作超暖心

國慶連假防飆　台15線＋台61線「封鎖性路檢」加強取締

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開美眉全看傻

快訊／北市某馬場整地…一旁樹林「人影晃動」！工人驚見男屍

善心低調捐雲林消防局手持超音波　助救護傷患檢測內出血

突開車門害女騎士遭公車輾斃　賓士貴婦哭窮：她先來撞我

白包寫哥嫂名！妹拿憂鬱症當免死金牌　嗆：錢給你們也要有命花

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

青少棒賽前中午練球！國中生昏迷搶救12天亡　教團疑：過度操練

黑人IG露餡看盜版東奧！檢警兵分八路大搜索　安博老闆被抓了

19歲未婚小媽媽家中產男嬰　怕被罵遺棄幼兒園前...下場曝光

振興五倍券開領首日就「變不見」　民眾撿起關鍵1動作超暖心

國慶連假防飆　台15線＋台61線「封鎖性路檢」加強取締

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開美眉全看傻

快訊／北市某馬場整地…一旁樹林「人影晃動」！工人驚見男屍

善心低調捐雲林消防局手持超音波　助救護傷患檢測內出血

突開車門害女騎士遭公車輾斃　賓士貴婦哭窮：她先來撞我

白包寫哥嫂名！妹拿憂鬱症當免死金牌　嗆：錢給你們也要有命花

美日歐疫苗買太多「2.4億劑將過期」　英國調查數據曝光

【廣編】醫解惑女性漏尿迷思　籲正向尋找解方重拾自信生活

快訊／基本工資調高！　月薪多1250元增至2萬5250、時薪多8至168

華航女機師Delta基因定序出爐！　與國內「3+1案」全無關

鄧佳華領到五倍券爽PO文！「真的是小錢」44字再掀議：我穿著快2萬

網友輸「過世父親身分證」成功預約五倍券！中華郵政回應了

超越青埔房市尺度！複合式精品飯店宅「亞昕喜徠登」開工掀話題

嫁王仁甫20年　季芹自爆「恩愛次數」：天堂跌到地獄

快訊／第11輪對象加開！BNT向下開2歲「45歲以上可打」

《魷魚遊戲》鄭浩妍靠迷你洋裝修飾扁身　卸名模高冷比YA裝可愛

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

情色教主成小三生女兒　正宮求償金額曝

即／新竹媽攜4歲幼子輕生！外婆目睹當場崩潰

北彰化連續傳爆炸巨響！消防局回應了

打完BNT12天！桃園國一女患心肌炎　掛葉克膜搶救中

快訊／北市某馬場整地！工人赫見男屍

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

貴婦突開車門害死騎士　哭窮：她來撞我的

29歲女打完「最後電話」墜樓　爆血慘死路人嚇壞

6辣妹脫內衣褲熱舞坐大腿　客人嗨拿皮夾一開：警察

即／台鐵怪男找到了！老夫妻摔落手扶梯真相曝

兄妹為亡父奠儀翻臉　法官發現哥哥多拿了

快訊／太陽花突襲行政院　更一審結果出爐

金錢豹轉自助KTV太誘人　小護士制服沒換就衝了

更多熱門

相關新聞

防公車門夾人　北市3000輛公車加裝隔板

防公車門夾人　北市3000輛公車加裝隔板

公車夾門事件層出不窮，為了加強民眾乘車安全，台北市議員王欣儀要求公運處研擬「隔板設備改善做法」，目前公運處決定將針對全市近3000輛低地板公車的中門兩側，加裝2片160公分的隔板，避免乘客又因穿越隔板刷卡或放置物品，而被夾傷。

法鬥關烘箱熱衰竭亡　飼主被開罰

法鬥關烘箱熱衰竭亡　飼主被開罰

嘉義縣前議員王焜玄賄選　獲緩刑5年定讞

嘉義縣前議員王焜玄賄選　獲緩刑5年定讞

高雄暗夜「9槍響」驚悚畫面曝！　拒檢撞噴男騎士倒地

高雄暗夜「9槍響」驚悚畫面曝！　拒檢撞噴男騎士倒地

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

關鍵字：

賓士違停紅線車門騎士貴婦賠償監視畫面公車閃避不及過失致死和解緩刑緩刑條件

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面