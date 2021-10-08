突開車門害女騎士遭公車輾斃　賓士貴婦哭窮：她先來撞我

記者劉昌松／台北報導

台北王姓婦人去年開賓士違停路邊紅線，還突然打開車門，導致後方女騎士撞上摔倒，不到2秒就被後方公車輾過，送醫不治，王婦事後辯稱騎士先撞她，她才開車門，後來坦承犯罪卻又哭窮，一審被依過失致死罪判刑10月，緩刑3年，檢察官認為太輕上訴，台北地院8日改把緩刑延長到5年，且須分期賠償家屬共220萬元。

▲王婦把賓士車違停紅線右圖開車門，害後方女騎士撞上摔倒後，遭公車輾斃。（資料照／記者黃彥傑攝）

檢察官起訴指出，53歲王姓婦人2020年7月31日下午2點多，駕駛的黑色賓士違停在台北市復興北路紅線路段，突然就開車門，才1秒的時間，23歲吳姓女騎士閃避不及撞上，王婦趕緊關回車門，但吳女已經連人帶車倒向左側路面，當場被方公車輾過，送醫不治身亡。

王婦雖然在肇事後留在現場，但在偵查期間矢口否認犯行，甚至在看到公車的監視畫面後，仍然狡辯因吳女先擦撞到她的車子，她才開門查看，並且以公司破產倒閉，沒錢可賠為由哭窮，被檢察官依過失致死提起公訴。

▲王婦看了公車監視畫面仍辯稱，是騎士先撞上她的車，她才開車門查看。（資料照／記者邱中岳翻攝）

法院一審期間，王婦終於認罪，並和2名被害家屬達成各賠償110萬和解，約定分期給付到2025年底清償完畢，法官因此判刑10月，並給予緩刑3年機會，但檢察官發現，這樣的判決緩刑期限只到2024年，屆時王婦不繼續賠錢也拿她沒轍，因此提起上訴。

台北地院二審因此改判將緩刑期限提高到法定上限5年，也就是到2016年為止，同時判決明令王婦須依照和解協議，分期清償給受害家屬共220萬元，如果違反協議，將可撤銷緩刑，全案就此確定。至於本件秋姓公車司機涉過失致死部分，因監視畫面顯示秋男只有不到2秒時間反應，根本來不及煞車，因此先前已獲不起訴確定。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

陳柏惟肇逃案被翻出 基進黨主席：崩世代青年縮影「要活著贖罪」

陽明山殯葬業爆吸金百億 檢調5路搜索！老闆人間蒸發

已婚教授找舊情人嘿咻遭罵「滾」 暴氣砸筆電弄瞎她左眼