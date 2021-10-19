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社會 社會焦點 保障人權

無照高中生雙載撞迴轉拖板車釀1死1傷　司機賠償和解獲緩刑

▲桃園市某高中2名高二學生前年10月間無照雙載，疑未注意前方拖板車迴轉撞上，導致1死1傷慘劇，圖為消防人員為宋姓高中男生急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某高中2名高二學生前年10月間無照雙載，疑未注意前方拖板車迴轉撞上，導致1死1傷慘劇，圖為消防人員為宋姓高中男生急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某高中二年級宋姓學生，前年10月間下課後騎機車載鍾姓女同學趕往打工途中，疑似未注意前方拖板車迴轉閃避不及撞上，當場人車倒地昏迷不醒，宋姓學生送醫急救仍不治，鍾姓女學生則重傷救回一命；桃園地院查出，宋姓學生並無駕照，但拖板車陳姓駕駛因疏忽未注意謹慎緩慢後退及預留足夠之倒車迴轉之空間，導致過失致死，法官審酌陳事後坦承過失，並與家屬達成和解完成賠償，也獲得家屬原諒，法官審結依過失致死罪判處6月有期徒刑，緩刑3年，還可上訴。

檢警調查，前年10月31日6時許，中壢某高中宋姓男學生騎車搭載鍾姓女同學趕往打工途中，行經中壢區新生路二段與大圳路路段，未注意前方拖板車在該路口倒車欲迴轉，宋姓學生來不及閃避直接撞上拖板車倒地昏迷，2人頭部都受重創，宋生到院前已無生命跡象，鍾生則顱內出血，經轉送林口長庚醫院急救，手術後挽回一命，宋生急救後仍因創傷性休克不治死亡。

▲桃園市某高中2名高二學生前年10月間下課後行經中壢區新生路二段撞上意外，救護人員在現場搶救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某高中2名高二學生前年10月間下課後行經中壢區新生路二段撞上拖板車，救護人員在現場搶救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

案發後，警方查出宋生並無駕照，疑似未注意前方車輛動態失控撞上迴轉中的拖板車，大貨車陳姓駕駛在迴轉過程橫跨整個交岔路口，無人在車後指引情況即貿然倒車，因疏忽未注意謹慎緩慢後退及預留足夠之倒車迴轉空間，並禮讓行進中車輛先行導致意外發生，陳姓駕駛釀禍後留在現場並向警方主動承認是肇事人，桃檢複訊後，依過失致死與過失傷害等罪嫌起訴陳姓男子。

桃園地院法官認為，陳姓駕駛坦承不諱，法官根據檢察官提供現場事故圖、醫院診斷證明、現場行車紀錄器與檢察官驗屍報告等佐證，桃園市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，肇事主因為宋姓學生未注意前方車前狀況，陳未謹慎緩慢注意其他車輛倒車，為肇事次因；法官審酌陳姓駕駛並無前科，素行良好，被害人亦有無照及未注意車前狀況之過失為肇事主因，被害人不幸死亡，並造成家屬承受喪失至親精神上莫大創傷與無可挽回之遺憾，衡量陳犯後在院方審理時坦承罪行，且與宋姓學生家屬和解成立，並已依約支付全數賠償金，告訴人與宋姓學生之母表示願意原諒並同意給陳緩刑機會，審結依過失致人於死罪，判處有期徒刑6月、得易科罰金，緩刑3年，還可上訴。

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