秋意漸濃酒駕車增！　南警凌晨查獲3起酒駕

▲台南市警五分局20日凌晨連續查獲3起酒駕，3人酒測都超標，全依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局在北區，20日凌晨一連取締酒後駕車3件，3名駕駛酒測值都超標，均以公共危險罪嫌送辦，警方呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的慘劇發生。

51歲林姓男子20日凌晨1時6分許，騎機車行經北區實踐街49號前，機車左右搖晃，員警巡邏經過上前攔查，林男身上有濃厚酒味，表示天氣有點冷，剛飲酒結束，林男15分鐘休息及礦泉水漱口，實施酒測，酒測值為每公升0.83毫克。

35歲呂姓男子，20日凌晨1時59分，騎機車經過育成路與育賢街口，也因後載友人未戴安全帽，被巡邏員警發現攔下，呂男身上散發酒味，酒酒測值為每公升0.27毫克。

31歲周姓男子，20日凌晨4時許，騎機車行經永福路二段，周男騎車後載友人，友人未戴安全冒，被巡邏警員尾隨攔下，查駕駛周男有飲酒，經實施酒測酒測值每公升0.36毫克。

五分局長洪頂力表示，隨疫情降級及秋天天氣轉涼，餐敘活動增加，請民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，酒駕嚴重危害民眾行的安全，警方取締不鬆懈，以杜絕憾事發生。