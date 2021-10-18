以為沒人發現！她視茫茫沿路撞車「換手」給男伴...2人酒測值曝

▲范姓女子與友人前往陽明山餐敘，竟酒後駕車衝撞路邊小客車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

酒後還開車！謝姓男子與范姓、邱姓女友人，前往陽明山餐廳聚餐喝酒，范女酒後駕駛車輛下山，竟沿路擦撞路邊車輛，事故後便替換謝男駕駛，行經中山北路6段289號遭警方攔截，經酒測謝男酒測值超標，依公共危險罪嫌移送；另范女經測酒測值亦超標，經目擊者指認後，依公共危險罪函送偵辦。

士林分局天母派出所指出，10月16日晚間接獲110轉報，稱東山路與忠誠路2段207巷口，有1部自小客車沿途擦撞路邊車輛，士林分局立即出動線上各警網攔截，在中山北路6段289號前，成功將該部肇事車輛攔停，車內計有1男2女共3人，且車內散發濃厚酒味，警方立即將車輛駕駛依公共危險現行犯逮捕。

▼范女酒後駕車下山因衝撞一旁車輛竟換手給一樣有喝酒的謝男 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，謝姓駕駛（57歲）與乘客邱女（30歲）及范女（56歲）3人16日晚間9時許餐敘飲酒後，先由車主范女駕駛自小客車沿東山路25巷下山，途中碰撞路邊營小客；發生事故後，替換同樣喝醉酒的謝男駕駛，一路行駛到中山北路6段289號前遭士林分局警方攔截，謝男經測酒測值為0.54，范女為0.94測值也超標，經目擊者指認後，得知中間他們有換過手開車，2人被依公共危險罪函送士林地檢署偵辦。

對此，士林分局呼籲民眾，落實喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定駕駛，更重申酒駕零容忍，警方對於各項治安交通工作無假期，籲請民眾勿心存僥倖、以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。