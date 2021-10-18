　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

以為沒人發現！她視茫茫沿路撞車「換手」給男伴...2人酒測值曝

▲▼ 士林酒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲范姓女子與友人前往陽明山餐敘，竟酒後駕車衝撞路邊小客車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

酒後還開車！謝姓男子與范姓、邱姓女友人，前往陽明山餐廳聚餐喝酒，范女酒後駕駛車輛下山，竟沿路擦撞路邊車輛，事故後便替換謝男駕駛，行經中山北路6段289號遭警方攔截，經酒測謝男酒測值超標，依公共危險罪嫌移送；另范女經測酒測值亦超標，經目擊者指認後，依公共危險罪函送偵辦。

士林分局天母派出所指出，10月16日晚間接獲110轉報，稱東山路與忠誠路2段207巷口，有1部自小客車沿途擦撞路邊車輛，士林分局立即出動線上各警網攔截，在中山北路6段289號前，成功將該部肇事車輛攔停，車內計有1男2女共3人，且車內散發濃厚酒味，警方立即將車輛駕駛依公共危險現行犯逮捕。

▼范女酒後駕車下山因衝撞一旁車輛竟換手給一樣有喝酒的謝男 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林酒駕 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，謝姓駕駛（57歲）與乘客邱女（30歲）及范女（56歲）3人16日晚間9時許餐敘飲酒後，先由車主范女駕駛自小客車沿東山路25巷下山，途中碰撞路邊營小客；發生事故後，替換同樣喝醉酒的謝男駕駛，一路行駛到中山北路6段289號前遭士林分局警方攔截，謝男經測酒測值為0.54，范女為0.94測值也超標，經目擊者指認後，得知中間他們有換過手開車，2人被依公共危險罪函送士林地檢署偵辦。

對此，士林分局呼籲民眾，落實喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定駕駛，更重申酒駕零容忍，警方對於各項治安交通工作無假期，籲請民眾勿心存僥倖、以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
小玉上銬畫面曝！　狂賣換臉謎片賺千萬
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

普悠瑪翻車18死「僅司機員判刑」台鐵2長官無罪！理由曝：他無悔意

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

普悠瑪事故滿三年！家屬含淚重返事故現場：願你當個快樂天使

以為沒人發現！她視茫茫沿路撞車「換手」給男伴...2人酒測值曝

台北挖眼女上銬畫面曝！連砍多刀不手軟　4警聯手才成功壓制

龍井濟公回鑾險爆衝突　1男與信徒碰撞起口角推擠

台北挖眼女2千元交保原因曝！美工刀狂砍涉重罪　竟想和解了事　

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

普悠瑪翻車18死「僅司機員判刑」台鐵2長官無罪！理由曝：他無悔意

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

快訊／虎豹潭20km外「尋獲粉色雨衣、登山鞋」！8歲劉小妹遺失物

普悠瑪事故滿三年！家屬含淚重返事故現場：願你當個快樂天使

以為沒人發現！她視茫茫沿路撞車「換手」給男伴...2人酒測值曝

台北挖眼女上銬畫面曝！連砍多刀不手軟　4警聯手才成功壓制

龍井濟公回鑾險爆衝突　1男與信徒碰撞起口角推擠

台北挖眼女2千元交保原因曝！美工刀狂砍涉重罪　竟想和解了事　

香港保安局長：基本法23條將加入「間諜罪」

買舊卡划算！新建案房價衝過頭　桃園6區新舊價差逾4成

想煮咖哩！一切馬鈴薯「有餡」她呆了　真相曝…網笑：是芝麻

腳底刺入「怪物級木屑」療癒片爆紅　一擠秒彈出！眾人歡呼超興奮

環教成效令人省思　圓規豪雨後...太平溪出海口清出7百公斤垃圾

開箱五倍券　從信封右側「用力一撕」下秒悲劇了！網笑：變三倍券

科技業薪水就是高？　和碩、緯創平均薪資出爐與想像有落差

全運會台東射擊奪首冠！柔道莊琇茹、莊尚晉兄妹雙雙摘金

普悠瑪事故釀18死！司機員一審判4年6個月　台鐵回應了

謝宗學／重視基層診所「生存危機」　迎接解封輕症衝擊

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！21歲女大生進房通殺　他帶女友觀戰

社會熱門新聞

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

陳修將女友背景曝　友嘆：她炫耀男友多好

4女控「民代助理」騙砲性騷　19歲妹也受害

殯葬同業酸陳修將黑幕　嗆「修復界得到安寧」：哈哈哈

獨／鄧佳華道歉　希望連千毅給機會

小玉靠奎丁、高嘉瑜變臉A片賺錢　受害名單至少百人

嘉義某中學師生尋短女學生不治　2人曾現身超市

城中城「死者」在醫院醒來！　她開心找回媽媽

即／普悠瑪翻車18死！司機員尤振仲判4年6月

害鄧佳華要打破傷風！吃屎哥說原因

更多熱門

相關新聞

國道闖土坡切西瓜下交流道　瑪利歐神駕駛身分曝

國道闖土坡切西瓜下交流道　瑪利歐神駕駛身分曝

扯！吳姓自小客車駕駛，行經國道一號汐止南向交流道附近時，竟從高達數公尺土坡建構的中央分隔島左側道路，向右駛落、橫越高低差極大的分隔島直接右轉下汐萬路匝道，後方李姓駕駛全程目睹，並將行車紀錄器影片交給警方，士林地檢署偵結依公共危險罪起訴聲請簡易處刑，建請法院量處有期徒刑6月，以示懲戒。

台東男和妻吵架企圖燒瓦斯罐　酒駕撞3車逃逸

台東男和妻吵架企圖燒瓦斯罐　酒駕撞3車逃逸

獨／恐怖畫面曝！　國5特斯拉自駕「睡到歪頭」

獨／恐怖畫面曝！　國5特斯拉自駕「睡到歪頭」

獨／酒駕撞死黃暐瀚母　美髮師再求撤銷羈押結果曝

獨／酒駕撞死黃暐瀚母　美髮師再求撤銷羈押結果曝

男酒駕撞死晨跑男稱：沒想到會車禍

男酒駕撞死晨跑男稱：沒想到會車禍

關鍵字：

酒駕公共危險肇事天母東山路現行犯

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面