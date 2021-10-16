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社會 社會焦點 保障人權

獨／酒駕撞死黃暐瀚母重判　美髮師再求撤銷羈押結果曝

記者李忠憲／台中報導

台中美髮師方兆杰酒駕撞死資深媒體人母親事件震驚一時，一審遭判5年4月並繼續羈押。他竟以「坦認犯行」、「深感悔悟」、「不會拋棄無謀生能力病父逃亡」等理由，2度請求撤銷羈押。法官認為，他事發後喝酒製造假象干擾警方偵辦，不符自首要件且遭重判，羈押理由仍在，駁回起訴，並不得抗告。

▲▼(無碼版)台中美髮師方兆杰酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親。（圖／翻攝方兆杰臉書）

▲方兆杰酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親，2度聲請撤銷羈押遭法官駁回。（圖／翻攝方兆杰臉書）

美髮師方兆杰今年5月4日凌晨因酒駕闖紅燈而遭到警方攔查，結果因為酒測值超標而被帶回警局製作筆錄。他同日上午離開警局，沒想到卻又在同日晚間10時與朋友到KTV歡唱，豪飲43杯威士忌後，隔日凌晨3時開車途中，將資深媒體人黃暐瀚母親撞死。

▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師。（圖／記者鄧木卿攝）

▲方男酒駕撞死人，遭警方移送。（圖／資料照）

方兆杰遭羈押2個月時，曾向法官聲請撤銷羈押遭駁回，8月底台中地院依公共危險罪判5年4月，移審台中高分院後，於9月28日接押訊問後裁定續押，但他不死心，竟又向法院申請撤銷羈押，希望能還他自由身。

方男表示，他在羈押期間已深刻反省，對自己先前輕率不理性行為懊悔不已。對於無法親自向被害者家屬再次致歉，也對於重病父親代替他向被害者及社會大眾致歉深感不孝。他每天抄寫心經迴向給被害人和家屬，雖然為時已晚，也難以彌補，但仍願窮盡各種方式彌補修復傷害，也願窮盡己力，未來致力公益，舉辦義剪與捐款，為社會盡一點微薄之力，警示世人切勿重蹈覆轍。

方男接著說，他雖然一審被判5年4月，但不一定就會逃亡。他沒前科，從偵查到審理期間都坦承起訴書中全部犯罪，足見他確實已坦然面對自己過錯，有接受審判的悔悟之心，也無任何證據顯示未來有難以追訴審判或執行的情況。他有固定居住所，擔任美髮師正當職業，經營理髮店也在裝潢準備營業中。他父親有骨髓炎、糖尿病等疾病，須持續住院治療，行動不便且無謀生能力。一職以來都是他一力扶養照顧，不可能為了逃亡拋棄父親。

他也強調，起訴書中有寫明，事發當時，是他在現場打119報案，可見他當時有留在現場，並沒有逃亡。羈押是限制人身自由最嚴重手段，聚寶及限制住居等替代手段就可以讓他產生心理強制力，並沒有羈押必要，請求撤銷原羈押處分，以維護他的權益。

法官認為，方男1天的時間就犯下2件罪質相同的公共危險罪名，第2次還造成被害人傷重不治的嚴重危害，並分別判處3月及5年4月徒刑。雖然之後坦承肇事事實，但案發後就跑到超商買酒喝，企圖形成肇事後喝酒假象，干擾警方偵辦，遭原審認定不符合自首要件，並就第2犯重判5年4月。由於重刑常伴有逃亡高度可能，是趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，一般人都可判斷出有逃亡之虞。

法官說，方男雖以他坦認犯行，認為沒有逃亡之虞，應該要撤銷羈押等，但本案犯罪事實實體認定，與方男是否有羈押原因與必要性是兩回事。經審酌後仍認為原羈押原因及必要性依然存在，駁回起訴。不得抗告。

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