陳同佳律師7次致電刑事局談投案　被回「不用再打來」

▲陳同佳獲釋近2年尚未來台投案。（圖／路透社）



圖文／香港01

陳同佳出獄近兩年仍未赴台灣自首，死者潘曉穎母親邀請陳同佳、保安局局長鄧炳強等人今早（20日）在政府總部外「公開對質」，最終無人應約。潘母發言時批評陳同佳未有致電台灣投案電話，又質疑協助陳的牧師管浩鳴是否「對得住良心」。

《香港01》取得一份陳同佳代表律師的刑事陳報狀，當中提到台灣律師去年10月曾與陸委會指定「單一窗口」，即內政部刑事警察局鄭富禛股長聯繫，表明陳同佳希望盡速來台自首，起初雙方會面融洽，已觸及申辦簽證、乘坐班機等細節，但之後事情急轉直下，陳同佳律師期間7次以電話與鄭股長聯繫，惟內政部卻對外否認陳同佳有接洽「單一窗口」。

▼港女命案死者潘曉穎的母親邀陳同佳當面對質。（圖／路透社）



刑事陳報狀向台灣士林地檢署發出，當中提到陳同佳為貫徹赴台投案決心，告知律師將於10月21日直接致電「單一窗口」詢問投案事宜，鄭股長起初口頭答允接聽，但當晚又傳簡訊告知「長官指示」，必須由台、港政府先談好，「才有陳嫌來台入境問題」，又稱「請當事人不用再打電話和刑事局窗口聯繫。」

陳報狀指，台、港政府協商是否有成果，非一介平民陳同佳所能與聞置喙，希望地檢署勿誤解陳同佳故意消極不作為，誤解並無自首投案意願。

▼陳同佳在台灣旅遊時殺害同行女友潘曉穎，並棄屍捷運站旁草叢。（圖／翻攝自當事人臉書）



陳報狀又附上律師與「單一窗口」鄭富禛股長對話截圖，當中提到港府須務實回應司法互助請求，要求當事人不要再打電話與窗口聯絡，「因為委任律師已遞件，地檢署也已收件，就應進入雙方政府協商階段；當事人等候協商結果即可。」

管浩鳴今日（20日）表示，上述文件清楚說明陳同佳回台自首意願，律師曾多次致電「單一窗口」，惟「單一窗口」請同佳不用打電話聯絡，至今等了一年仍未獲回覆。

▼陳同佳案刑事陳報狀及單一窗口回覆簡訊。（圖／香港01）

