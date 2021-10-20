謝長廷駁江鵬堅是臥底　施明德：他是調查局的人嗎？憑什麼知道？

▲前民進黨主席施明德。（資料照／記者林銘翰攝）

政治中心／台北報導

針對民進黨主席施明德指另位前民進黨主席江鵬堅是調查局臥底，駐日代表謝長廷表示「不是事實」；施明德20日受訪時則說，難道謝長廷是調查局的人嗎？他憑什麼身分知道誰是誰不是？

民進黨立委黃國書坦言曾在學生時期被迫成為國民黨線民，震撼政壇；接著，前民進黨副秘書長林忠正又稱，民進黨某一任主席是調查局派來的臥底，而施明德接受媒體訪問時，指該調查局臥底就是江鵬堅，並透露這是江在過世前1年，請他到日本料理店吃飯時，江喝完酒說出自己曾是調查局訓練班出身的人，是正式人員。施明德也說，江鵬堅從未害過任何人，這件事跟黃國書也不一樣，畢竟江是自行坦承，不能當成線民看待。

對於施明德的說法，謝長廷20日上午透過臉書表示，最近指冮鵬堅是調查局幹員，被派在黨外長期臥底的說法不是事實，江從沒有去調查局工作。謝長廷也說，台灣戒嚴時代，人性普通扭曲，有很多醜陋一面，不論哪一黨的人，包括一些道德魔人自己，但是只要沒有害人，都是「醜而不惡」而已，如還能在緊要關頭救人或救台灣，那就是醜陋的高貴面，台灣文化要從醜陋中發現台灣人性高貴善良的一面，才能建立自信和驕傲。

針對謝長廷的反駁，施明德同日接受《中國時報》訪問時表示，真正了解真相的只有自己跟江鵬堅，謝長廷說不是，難道他是調查局的人嗎？他憑什麼身分知道誰是誰不是？施明德也指出，他是有江鵬堅給的資料才敢講，而那些資料只有臥底的人才能拿到。