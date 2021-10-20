江鵬堅遭指調查局臥底　梁文傑喊話施明德：拿出證據以詔公信

▲民進黨北市議員梁文傑。（資料照／記者陳家祥攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨前副秘書長林忠正18日在臉書PO文中透露，民進黨某一任主席是調查局派來的臥底；民進黨前主席施明德日前受訪時證實，這位調查局臥底是前主席江鵬堅。對此，民進黨台北市議員梁文傑昨（20）日晚間透過臉書表示，此事關乎一個人的歷史定位，要拿出證據來。

民進黨立委黃國書日前坦承，曾在大學時期被迫協助情治單位政治偵搜工作，因此宣布退黨、退出黨團運作，不再尋求連任。此事引發政壇熱議，隨後林忠正18日在臉書透露，親耳聽到一位非常敬重的受害人陳述，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員，他在過逝前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。

施明德則在日前受訪中證實，這位調查局臥底就是前主席江鵬堅，江在過世前1年請他到日本料理店吃飯，說是有要緊的事情要講、要有些勇氣等等，喝完酒之後便說出自己是調查局訓練班出身的人，是正式人員；不過，施明德強調江鵬堅從未害過任何人，這件事跟黃國書也不一樣，畢竟江是自行坦承，不能當成線民看待。

對此，梁文傑表示，去年12月29日，本黨還為江鵬堅過世二十週年有所追思。假如施前主席說的都是真實的，那江鵬堅在本黨的歷史該如何定位？以後還要不要紀念？

梁文傑強調，此事關乎一個人的歷史定位，証據一定要拿出來以昭公信，不能以媒體報導算數，也不能以一人說法算證實。