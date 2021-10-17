台中三井Outlet正中午停電1小時　客傻眼：火鍋還沒滾...台電澄清

記者游瓊華／台中報導

台中三井Outlet今天中午驚傳停電1小時，大批消費者在美食廣場摸黑吃飯、逛街。館方表示，所幸當時摩天輪因為風大本就無運轉，無人在摩天輪上、館方也無發生接獲消費者受困電梯情事；停電當下也有民眾在用餐，民眾受訪表示，停電時火鍋剛上桌，都還沒滾就停電，黑漆漆看不到也吃不到，等到最後電來了，大家還一陣歡呼。

▲台中三井Outlet正中午停電1小時，客傻眼「火鍋還沒滾就停電」。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



此外，台電也出面表示，此次停電為用戶設備問題引起，台電供電穩定，配電線路一切正常，正事故原因還需請用戶機電人員確認。

三井Outlet表示，大概12點鐘左右發生停電，1點前全區陸續復電，館內的電梯都是手扶梯為主，僅有一、兩台電梯，停電期間未接獲顧客受困通報。此外，今日風大，故戶外摩天輪本就停止運轉，故也沒有消費者被困在摩天輪上。

台電稍早也出面說明，此停電事件發生於17日11時56分，停電範圍為梧棲區台灣大道10段168號一帶，停電戶共計3戶，台電接獲通報後，約11時58分利用轉供復電，台電已聯繫三井Outlet，請其機電廠商再次確認其開關正常後，並將電源再次投入，即可復電，用戶機電人員在12點30分開始，陸續投入其主開關，並在12點58分恢復全部賣場用電。

台電指出，經台電人員後續了解，此次停電為用戶設備問題引起，台電供電穩定，配電線路一切正常；真正事故原因還需請用戶機電人員確認，台電人員亦會協助用戶查明。