陳柏惟罷免倒數3天　一張圖秒懂投票須知！記得帶「3寶」

▲陳柏惟罷免案須知。（圖／翻攝李彥秀臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行，根據中選會公告，戶籍設在選舉區並具投票權者均「放假一日」，提醒民眾當日前往投票必須記得攜帶身分證、印章、投票通知單。

10月23日將舉行陳柏惟罷免案，但卻傳出有人至今還沒領到通知單，中選會主委李進勇20日表示，今年特別協調台中市選委會提早發送，15日以前都已經分送到家戶，若沒收到，建議向里長、公所查詢。

面臨罷免危機的陳柏惟自上周起實施100小時苦行，今為第7日。陳柏惟今上午9點赴立院質詢完後，下午再回來走沙鹿一直到晚間10點，邀請選民一起站出來走這民主最後一哩路。民進黨已定調「支持陳柏惟」的態度，兼任黨主席的總統蔡英文也表態「不要讓認真做事的人孤單」。

國民黨大動作「刪Q」，前立委李彥秀表示，罷免制度在民進黨跟時代力量的聯手下，已經變成常態性的民主制度。罷免陳柏惟，本來應該回歸到台中第二選區選民自主的決定。但是很遺憾，我們看到民進黨鋪天蓋地，不分是非的護航，一再證明民進黨只有親疏，沒有是非的幫派邏輯。

李彥秀指出，台中海線鄉親的選民，拿到的選票，只有兩個選項：同意罷免或是反對罷免。陳柏惟到底適不適任，是陳柏惟自己的行為是否能被海線鄉親所接受，而不是民進黨窮府院黨的力量，全力護航就可以改變，更不是全力批評他人，就可以反駁自己不適任的事實！

陳柏惟罷免案投票於10月23日舉行，投票時間自上午8點至下午4點。民眾當天投票記得攜帶攜帶身分證、印章、投票通知單。由於正值防疫期間，請記得佩戴口罩，配合量測體溫、手部消毒，以及保持社交距離排隊投票。

根據台中選委會統計，台中市第2選區立委投票人數目前為29萬4,976人，換算罷免同意票門檻為7萬3,744人，但實際投票人數仍要以中選會正式公告為準。



陳柏惟罷免案時程表

110年10月19日前 公告罷免投票人人數

110年10月23日 投票、開票

110年10月29日前 審定罷免投票結果

110年10月29日 公告罷免投票結果