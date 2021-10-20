長春男殺岳母妻4人　放火燒屋畏罪跳25樓自盡

▲長春一名閻性男子疑因家庭失和對妻女及岳母4人痛下殺手，行兇後從25樓跳下畏罪自殺。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

吉林長春一名39歲閻姓男子17日因因家庭糾紛，在岳父母家中用刀將金姓妻子、白姓岳母、張姓繼女及女兒殺死，行兇後點燃屋內物品，從該住處25樓窗台一躍而下跳樓墜亡。警方到場後發現，社區住戶樓下還有未清理乾淨的磚頭及玻璃碎片，兇嫌一家所居住的25樓還放置2大袋土豆（馬鈴薯，下同）。

▲命案現場遺留下的兩大袋土豆（馬鈴薯）。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，重回案發現場，在25樓樓道里，一蛇皮袋土豆靠著樓梯口的門放著，還有一蛇皮袋土豆靠著牆放著，兩個袋子外均用黑顏色筆寫著「6—1—2504」字樣。此外，地上還有用過的鞋套、手套等物品。

同棟住戶透露，閻姓犯嫌的岳母約60歲，有一個女孩約16歲，「雖然見過閻某一家人，但平時沒有來往，不清楚閻某及其妻子金某在哪裡工作，看了警方通報才知道墜樓的男子姓閻，今年39歲。」

據了解，案發社區為20棟樓建築群，其中，住宅16棟全為公共租賃住房，也就是供給符合規定條件的城鎮中等偏下收入住房困難家庭、新進就業無房職工和在城鎮穩定就業的外來務工人員出租的保障性住房，該社區2013年全部分配入住完成，租金標準為多層每平方公尺月租金9元人民幣（每坪128元新台幣），高層每平方公尺8元/月平方米（約每坪113元新台幣）。

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