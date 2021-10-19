6旬男把老母屍體藏家中3個月　妹妺返鄉探親「媽媽早已成木乃伊」

▲男子將母親的屍體藏匿於家中至少3個月。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣一名65歲男子涉嫌將死亡的母親屍體藏在家中，直到妹妹3個月後返鄉探親，才發現母親早已死亡，屍體更是出現木乃伊化的跡象。雖然死者屍體上並未有明顯外傷，但警方表示，仍需經過進一步調查才能釐清詳細死因。

根據《朝日電視台》報導，愛知縣稻澤市的65歲無業男子水野功平時在老家與母親同住，然而母親7月逝世後，他不但沒有通知任何家人、處理後事，還將屍體藏在家裡的一個房間內，每天就這樣「與屍共存」，時間長達3個月。

水野功的妹妹受到新冠疫情、政府發布緊急事態宣言影響，數個月沒有辦法回家探視母親，直到全國解禁後，才終於在10月18日回到老家。然而水野功的妹妹到家後卻沒有看到媽媽，最後才在家裡的一個房間裡發現母親的屍體，嚇得她連忙報警。

警方到場後，發現這具年約80歲到90歲的女性屍體已經開始出現「木乃伊化」的情形，不過沒有明顯外傷。警方隨即以屍體遺棄罪嫌將水野功逮捕。

根據警方調查，水野立刻就坦承，該具屍體正是母親沒錯。他表示，母親一死後，他就把屍體放在家裡。警方表示，該劇遺體的確切身分仍待調查，而詳細死因也必須等待法醫相驗後才能釐清。

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