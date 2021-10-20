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防屏東迎王祭典脫序暴力　東港警快打演練

▲東港警分局在鎮海公園進行迎王祭前快打演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分局在鎮海宮進行迎王祭前快打演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應東港迎王祭到來，為迅速有效打擊突發街頭聚眾滋事案件，東港警察分局於19日早上在東港鎮鎮海宮實施快速打擊部隊實警演練，動員偵查隊、各分駐(派出)所動員30人到場演練，藉由勤務指揮中心靈活調度快速打擊犯罪警力，迅速有效控制現場，展現公權力，防制治安事件擴大，防止造成更多傷亡，演練逼真，吸引民眾圍觀。

▲東港警分局在鎮海公園進行迎王祭前快打演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分局在鎮海公園進行迎王祭前快打演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

由於以往廟會舉辦遶境活動，不時引發群眾鬥毆事件，這次即以「轎班插隊產生糾紛」為項目，演練為轎班在迎王祭請水時遭他宮廟轎班插隊引發糾紛，雙方互看不順眼，後於遭插隊一方於鎮海宮與插隊方相遇發生推擠，現場陷入一片混亂，分局勤務中心接獲民眾110報案後，準確掌控線上警力，迅速派遣快速打擊部隊警力趕往現場，強力壓制滋事份子防止事端擴大。
▲東港警分局在鎮海公園進行迎王祭前快打演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港分局分局長林文煜表示，街頭暴力聚眾滋事案件瀕傳，往往引發後續更多之治安問題，警察的威信不容挑戰，公權力不容踐踏，藉由本次演練使同仁熟悉處置流程，提升處理暴力案件能力，並強化民眾對警察的信心，警方將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，確保民眾生命、身體、財產安全。

東港迎王祭典於10月24日到10月31日進行，今年的祭典配合防疫需求規模縮小。

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