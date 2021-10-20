「母象護兒」一腳踩死2.5公尺鱷魚！神力噴發捲屍猛甩　震撼影片曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

鱷魚大多性情兇猛，堪稱水中霸主，令人聞風喪膽。丹麥一名遊客先前赴非洲旅遊，意外捕捉到一頭母象與鱷魚決鬥的過程，鱷魚卻完全無力反抗，最後遭母象一腳踩死，畫面震撼眾多遊客，網友也直呼驚人。

根據《太陽報》，這段影片由丹麥室內設計師哈爾（Hans Henrik Haahr）拍下，他8月和親友赴尚比亞野生公園旅遊，在導覽車上看見沼澤旁的象群，其中一頭母象站在沼澤裡，先是以前腳和鼻子翻動鱷魚的身體，下秒便伸出一隻前腳，狠狠踩在鱷魚身上，還以鼻子捲起鱷魚的尾巴，將牠提起後甩了半圈。

過程中這條身長約2.5至3公尺的鱷魚一度抓住母象的腳，但到後來已經無力反抗，只能癱軟在水中，任母象不斷折磨。一連串攻擊過後，鱷魚動也不動，明顯受到致命傷或已經死亡。

▲ 母象狠踩鱷魚後還捲起來甩了半圈。（圖／翻攝自Instagram／@natureismetal）

貝恩斯河營地（Baines River Camp）工作人員在臉書粉專上對此表示，遊客目睹二種非洲最可怕的巨型動物之間戲劇性的一幕，認為這可能是一起報復性攻擊，因為之前有一群鱷魚試圖攻擊這頭母象的小孩，「雖然這段影片可能很嚇人，卻展現出叢林生活有多麼原始及困難。」

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