霧峰農會初霧燒酎+大安農會國產鮮豬　2酒粕香腸新上市

▲台中市霧峰區農會新推「酒粕香腸」新上市（下同）。（圖／霧峰區農會）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市霧峰區農會偕同大安區農會，19日在大安區農會經營的飛天豬餐館舉辦「初霧酒粕香腸」及「初霧黑胡椒酒粕香腸」新品上市發表會，並且宣布10月31日前於「普利共好商城」購買酒粕香腸禮盒組，2組即可免運費。

霧峰區農會表示，為增加農民收益，提升「益全香米」品牌並拓展二級、三級產業，於2005年籌備霧峰區農會酒莊，為全台第一家以益全香米釀造的「台灣清酒」，並創立「初霧」品牌，取「阿罩霧初釀的酒香」之意，蘊涵感恩鄉土自然惠賜，融合地方文化及日式清酒美學之寫意韻味。

霧峰區農會指出，這次使用屢獲國際評鑑大賞肯定的初霧燒酎，與大安區農會國產產銷履歷豬肉結合，透過大安區農會的研發技術讓酒香味與豬肉的鮮甜味完美融合，每一口都吃得到肉汁及酒香四溢的Q彈口感，讓人吮指回味無窮，且每一包香腸在經過金屬檢測機後即放到-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制、保持最佳鮮度。

霧峰區農會補充，為讓更多消費者可品嚐最優質的美味，於「普利共好商城」推出優惠期間（10月20至31日止），購買酒粕香腸禮盒組2組即可免運費，更多優質農特產品亦可上網選購（https://www.taiwanfarmersmall.com.tw/index.php）。



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