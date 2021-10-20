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為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲有醫師透露，民眾為了等指揮中心開放混打，而取消AZ疫苗預約。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／採訪報導

精神科醫師沈政男近日分享瑞典熱騰騰「疫苗混打保護力數據」，從最高至最低依序為莫德納＋莫德納、AZ＋莫德納、BNT＋BNT、AZ＋BNT、AZ＋AZ。加上指揮官陳時中鬆口「11月混打可能性增高」，導致有民眾取消AZ預約。在基層第一線替民眾接種的小兒科醫師張博揚分享自己所見，傻眼反問：「這樣做對嗎？」

疫苗持續到貨，世界各地加快腳步擴大施打新冠疫苗，「混打」也成為趨勢，而目前台灣2大醫學中心也展開新冠疫苗混打試驗，其中台大醫院的「AZ＋莫德納」混打組已初步完成，據悉抗體結果不輸國外「AZ＋BNT」數據，但指揮中心要等待院方整理數據後才公布結果。

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指揮官陳時中於17日記者會中指出，目前仍然傾向AZ混打mRNA疫苗，指的是AZ混打莫德納或是AZ混打BNT，都有持續與專家討論，也會再相關研議，之後如何開放會看疫苗進貨情況，直言「11月當然有混打可能性是增高」。

小兒科醫師張博揚昨晚在粉專PO文，無奈直指「有人看了指揮中心說會開放混打，所以取消了AZ的預約，這樣做對嗎？」他說，混打（AZ＋mRNA）求的是提高抗體濃度增加保護力，會比AZ＋AZ好，但只會近似於mRNA＋mRNA的程度。抗體有提高，「但是保護力會提升多少？足以對抗變種病毒嗎？」

▲▼阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca）、AZ疫苗。（圖／路透）

▲瑞典數據顯示AZ＋AZ保護力最差。（示意圖／路透）

張博揚坦言，現實世界中，完整接種2劑BNT或莫德納依然無法免於Delta的穿透性感染，雖然2劑AZ的族群更差，但是重症與死亡率的保護並無差別。換言之，無論怎麼搭配，任何組合都有保護、免於重症死亡的效果，但面對日新月異的病毒變種，根本沒差，「只是一組流鼻水打噴嚏的輕症多了些，無症狀感染多了些！你怕嗎？」

張博揚進一步提到，AZ第2劑副作用與第一劑相比可說是苦盡甘來，他不解撐過第一劑即使心有餘悸，「為何順順地打完第2劑就好了不做，還想棄權去混打。」必須知道混打副作用比AZ第2劑大很多，這是何苦呢？

談到疫苗混打與可能施打第3劑，張博揚透露自己想法很一致，「除非疫苗不足，我不推薦混打，甚至我連第三劑都不想打！」他建議想打第3劑人接種前先驗抗體，「給我個口服藥，我就去買機票了。」

面對民眾等混打、取消預約的現象，前台大感染科醫師林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，「我完全不贊成等混打！因為目前很明顯不是打2劑就會結束的事情，國外在打完6～8個月後已經在考慮打加強針了。」許多人打疫苗是為了出國，但出國返台免隔離可能已是6個月後的事，因此不需斤斤計較想打最好的2針，沒有太大意義。

林氏璧指出，自己是完整接種2劑AZ，但希望第3劑可以接種莫德納，「你現在打莫德納，6個月後你抗體掉下來，你還不是要再打？」再加上近期AZ疫苗供貨穩定，指揮中心沒有開放混打mRNA疫苗的急迫性，民眾可能等不到混打。因此他強調，疫苗品牌不用挑，因為最後可能通通都會打到一輪、所有品牌都會接種到。

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