為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

▲有醫師透露，民眾為了等指揮中心開放混打，而取消AZ疫苗預約。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／採訪報導

精神科醫師沈政男近日分享瑞典熱騰騰「疫苗混打保護力數據」，從最高至最低依序為莫德納＋莫德納、AZ＋莫德納、BNT＋BNT、AZ＋BNT、AZ＋AZ。加上指揮官陳時中鬆口「11月混打可能性增高」，導致有民眾取消AZ預約。在基層第一線替民眾接種的小兒科醫師張博揚分享自己所見，傻眼反問：「這樣做對嗎？」

疫苗持續到貨，世界各地加快腳步擴大施打新冠疫苗，「混打」也成為趨勢，而目前台灣2大醫學中心也展開新冠疫苗混打試驗，其中台大醫院的「AZ＋莫德納」混打組已初步完成，據悉抗體結果不輸國外「AZ＋BNT」數據，但指揮中心要等待院方整理數據後才公布結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中於17日記者會中指出，目前仍然傾向AZ混打mRNA疫苗，指的是AZ混打莫德納或是AZ混打BNT，都有持續與專家討論，也會再相關研議，之後如何開放會看疫苗進貨情況，直言「11月當然有混打可能性是增高」。

小兒科醫師張博揚昨晚在粉專PO文，無奈直指「有人看了指揮中心說會開放混打，所以取消了AZ的預約，這樣做對嗎？」他說，混打（AZ＋mRNA）求的是提高抗體濃度增加保護力，會比AZ＋AZ好，但只會近似於mRNA＋mRNA的程度。抗體有提高，「但是保護力會提升多少？足以對抗變種病毒嗎？」

▲瑞典數據顯示AZ＋AZ保護力最差。（示意圖／路透）

張博揚坦言，現實世界中，完整接種2劑BNT或莫德納依然無法免於Delta的穿透性感染，雖然2劑AZ的族群更差，但是重症與死亡率的保護並無差別。換言之，無論怎麼搭配，任何組合都有保護、免於重症死亡的效果，但面對日新月異的病毒變種，根本沒差，「只是一組流鼻水打噴嚏的輕症多了些，無症狀感染多了些！你怕嗎？」

張博揚進一步提到，AZ第2劑副作用與第一劑相比可說是苦盡甘來，他不解撐過第一劑即使心有餘悸，「為何順順地打完第2劑就好了不做，還想棄權去混打。」必須知道混打副作用比AZ第2劑大很多，這是何苦呢？

談到疫苗混打與可能施打第3劑，張博揚透露自己想法很一致，「除非疫苗不足，我不推薦混打，甚至我連第三劑都不想打！」他建議想打第3劑人接種前先驗抗體，「給我個口服藥，我就去買機票了。」

面對民眾等混打、取消預約的現象，前台大感染科醫師林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，「我完全不贊成等混打！因為目前很明顯不是打2劑就會結束的事情，國外在打完6～8個月後已經在考慮打加強針了。」許多人打疫苗是為了出國，但出國返台免隔離可能已是6個月後的事，因此不需斤斤計較想打最好的2針，沒有太大意義。

林氏璧指出，自己是完整接種2劑AZ，但希望第3劑可以接種莫德納，「你現在打莫德納，6個月後你抗體掉下來，你還不是要再打？」再加上近期AZ疫苗供貨穩定，指揮中心沒有開放混打mRNA疫苗的急迫性，民眾可能等不到混打。因此他強調，疫苗品牌不用挑，因為最後可能通通都會打到一輪、所有品牌都會接種到。