第12輪第一梯預約中午截止！「符合資格3類人」把握機會

記者李佳蓉／綜合報導

第12期第一階段疫苗預約將於今（20）日中午12點截止收單，包括30歲以上疫苗邊緣人（完全未打過者）可預約第一劑BNT，另外38歲以上打過第一劑AZ及55歲以上準備打第二劑莫德納的民眾，可得把握機會趕緊預約！截至昨日最新統計，BNT第一劑加上AZ及莫德納第二劑，合計有179萬6916人完成預約。

▲第12輪第一階段中午結單，符合資格3類人把握機會。（示意圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

►疫苗預約連結點這裡

第12輪第一階段符合疫苗預約資格對象：

對象1：疫苗邊緣人（完全未打過者）

◎30歲以上、10/3前已意願登記：10/18上午10點～10/20中午12點可預約第一劑BNT；10/22至10/27施打。

對象2：打過一劑AZ

◎38歲以上、7/30前接種第一劑：10/19上午10時至10/20中午12時可預約第二劑AZ；10/22至10/27施打。

對象3：莫德納孤兒

◎55歲以上、7/16前接種第一劑：10/19下午2時至10/20中午12時可預約第二劑莫德納；10/22至10/27施打。

▲第12輪疫苗預約對象時程整理。（圖／ETtoday製）

根據指揮中心昨（19）日最新統計，到中午12點為止，第12期第一階段BNT第1劑預約符合預約資格共135萬2694人，已完成預約人數98萬7243人；AZ疫苗符合預約資格95萬6744人，已完成預約63萬9027人；至於莫德納符合預約資格者有62萬6911人，已完成預約共17萬646人。