台灣疫苗打幾成才「全面開放」？陳建仁給答案　第3劑不用全都打

▲前副總統陳建仁受邀前往成大發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者張乃文／綜合報導

成功大學19日舉辦「醫學領域大師講座」，邀請前副總統陳建仁及有冠狀病毒之父美譽的前成大校長賴明詔以新冠病毒為主題，發表演說。會中被問到，台灣的疫苗完整接種率要到什麼程度，才能採取開放、與病毒共存的政策？對此，陳建仁指出，以他國的情況推論，一般國家約是70-75%就可以，且第三劑基本上不是全民都需要的。

演講中，賴明詔提到，融合過去戰勝SARS的經驗，現階段透過疫苗可以減少個人與群體之間的傳播、減少重症、減少死亡率，但是「病毒的變化不會使病毒消失，而會成為流感化，繼續不斷發生」因此，人類要學會和病毒競爭又共存。

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不過，對於疫苗施打，各國卻有不一樣的策略，有些甚至已加碼接種第三劑疫苗，究竟全世界要以什麼樣的政策來對抗病毒，而台灣自己又應該在什麼樣的情況下，才適合與病毒共存、採取開放的狀態？陳建仁則回應，他個人並沒有特別精細的去計算，但從北歐的5個國家，包括以色列、英國和新加坡等，疫苗大約打到7、8成就開放邊界。

陳建仁也說明，當7成左右的人施打兩劑疫苗後，顯示新冠肺炎已經不是嚴重的疾病，最重要的是，致死率從原來的百分之2降到了萬分之5，同時，現在也有口服的抗病毒藥物可相輔相成。也因此，他認為，「不用做全民第三劑的接種」，這在世界各地的學者專家的想法亦同，「把第三劑留給高風險族群，剩下的疫苗先讓全世界疫苗普及差、中低收入的國家更早能接種到」，這才是好的對策。

陳建仁強調，疫苗若可以打到7成，基本上已經是不錯的，一般國家大約2劑疫苗的覆蓋率達到70-75%即可考慮與病毒共存的做法。

▲前成大校長賴明詔認為，病毒的變化不會使病毒消失，而會成為流感化。