　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣疫苗打幾成才「全面開放」？陳建仁給答案　第3劑不用全都打

▲前副總統陳建仁及有「冠狀病毒之父」美譽的前成大校長賴明詔，受邀在成大發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前副總統陳建仁受邀前往成大發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者張乃文／綜合報導

成功大學19日舉辦「醫學領域大師講座」，邀請前副總統陳建仁及有冠狀病毒之父美譽的前成大校長賴明詔以新冠病毒為主題，發表演說。會中被問到，台灣的疫苗完整接種率要到什麼程度，才能採取開放、與病毒共存的政策？對此，陳建仁指出，以他國的情況推論，一般國家約是70-75%就可以，且第三劑基本上不是全民都需要的。

演講中，賴明詔提到，融合過去戰勝SARS的經驗，現階段透過疫苗可以減少個人與群體之間的傳播、減少重症、減少死亡率，但是「病毒的變化不會使病毒消失，而會成為流感化，繼續不斷發生」因此，人類要學會和病毒競爭又共存。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，對於疫苗施打，各國卻有不一樣的策略，有些甚至已加碼接種第三劑疫苗，究竟全世界要以什麼樣的政策來對抗病毒，而台灣自己又應該在什麼樣的情況下，才適合與病毒共存、採取開放的狀態？陳建仁則回應，他個人並沒有特別精細的去計算，但從北歐的5個國家，包括以色列、英國和新加坡等，疫苗大約打到7、8成就開放邊界。

陳建仁也說明，當7成左右的人施打兩劑疫苗後，顯示新冠肺炎已經不是嚴重的疾病，最重要的是，致死率從原來的百分之2降到了萬分之5，同時，現在也有口服的抗病毒藥物可相輔相成。也因此，他認為，「不用做全民第三劑的接種」，這在世界各地的學者專家的想法亦同，「把第三劑留給高風險族群，剩下的疫苗先讓全世界疫苗普及差、中低收入的國家更早能接種到」，這才是好的對策。

陳建仁強調，疫苗若可以打到7成，基本上已經是不錯的，一般國家大約2劑疫苗的覆蓋率達到70-75%即可考慮與病毒共存的做法。

▲前副總統陳建仁及有「冠狀病毒之父」美譽的前成大校長賴明詔，受邀在成大發表演說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前成大校長賴明詔認為，病毒的變化不會使病毒消失，而會成為流感化

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
LIVE／「888元農遊券」再抽22萬幸運兒！開獎直播
嬤崩潰「孩子白死！」鳳梨也火大　父向檢警誠懇道歉了
岳父母嫌窮逼離婚！2年後無聲電話讓他淚崩
金曲歌手昏迷「腦缺氧太久」！經紀人證實：這2天是關鍵
快訊／行刑式3槍射死22歲男！槍手遭羈押
農遊券今再抽22萬份！身分證末碼相同拿888元
北市接種量能六都最低！陳時中：可以再努力一點
金宣虎前女友身份曝！活躍電視圈「美貌出名才女」
快訊／富邦金證實董事長蔡明興確診　健康狀況曝光
明杰突襲長髮大胸妹！輪流摟腰街邊4女

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金鼎獎增列「特別貢獻獎」紀念陳柔縉？文化部長李永得回應了

高鐵App升級了！11月底前「更新或下載」就抽免費車票

為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

快訊／第12輪第一梯預約截止、北市疫苗約不到　指揮中心下午說明

「好市多神物漲價」品質變差轟退坑！小資妹驚曝：超商比較便宜

台灣小籠包這點太神！俄國妹吃一口：戀愛了　決定投書家鄉媒體

LIVE／888元農遊券再抽22萬份　開獎現場直播

林奕華再批「幽靈國」言論　質問李永得：你是哪國文化部長？

飯店用餐見識到「台灣power」　台大教授直言太過奇葩

稻米將被中國禁止進口？　陳吉仲：應不會，台灣水果比較可能

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

金鼎獎增列「特別貢獻獎」紀念陳柔縉？文化部長李永得回應了

高鐵App升級了！11月底前「更新或下載」就抽免費車票

為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

快訊／第12輪第一梯預約截止、北市疫苗約不到　指揮中心下午說明

「好市多神物漲價」品質變差轟退坑！小資妹驚曝：超商比較便宜

台灣小籠包這點太神！俄國妹吃一口：戀愛了　決定投書家鄉媒體

LIVE／888元農遊券再抽22萬份　開獎現場直播

林奕華再批「幽靈國」言論　質問李永得：你是哪國文化部長？

飯店用餐見識到「台灣power」　台大教授直言太過奇葩

稻米將被中國禁止進口？　陳吉仲：應不會，台灣水果比較可能

吳釗燮獲邀出席IPAC大會　外交部：研議訪歐細節

「愛你不是你對我好，而是你很好」，「3句箴言」教你擺脫戀愛腦

快訊／陳時中參選2022桃園市長？　鄭運鵬：人選一定要比我強

金鼎獎增列「特別貢獻獎」紀念陳柔縉？文化部長李永得回應了

「日月潭花火節」來了！賞湖看煙火超浪漫　限400人預約方式一次看

快訊／國1烏日段貨車突燒　駕駛驚覺「坐在火源上」棄車急逃

拍汽車占用機車停等區遭駕駛恐嚇　外籍男仍愛台灣：母國混蛋更多

高鐵App升級了！11月底前「更新或下載」就抽免費車票

為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

「1坪加3萬」擋不住買氣！台積電添利多　高雄新案開價季漲3成

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

生活熱門新聞

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

連34天0確診原因曝　醫：為何要急打第2劑？

明起變天雨區擴大！最低溫時間曝　一路溼答答到周末

陳柏惟罷免倒數「雙方號召青年返鄉」 台鐵購票率曝光

去年就換臉韓國瑜！小玉曝「只花150人民幣」買軟體

8年級過很爽？網揭2黑暗面：窮才及時行樂

第2輪農遊券今要抽22萬份！

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

六福村扮魷魚遊戲紅兵！躺地聽見啪...秒噴1萬5

第12輪第一梯預約中午截止！「符合資格3類人」把握機會

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

更多熱門

相關新聞

第12輪第一梯預約中午截止！「符合資格3類人」把握機會

第12輪第一梯預約中午截止！「符合資格3類人」把握機會

第12期第一階段疫苗預約將於今（20）日中午12點截止收單，包括30歲以上疫苗邊緣人（完全未打過者）可預約第一劑BNT，另外38歲以上打過第一劑AZ及55歲以上準備打第二劑莫德納的民眾，可得把握機會趕緊預約！截至昨日最新統計，BNT第一劑加上AZ及莫德納第二劑，合計有179萬6916人完成預約。

醫學大師陳建仁、賴明詔談抗疫

醫學大師陳建仁、賴明詔談抗疫

台商拿「大陸接種證明」換小黃卡　指揮中心回應了

台商拿「大陸接種證明」換小黃卡　指揮中心回應了

第12輪莫德納預約2點開搶！疫苗孤兒手刀預備

第12輪莫德納預約2點開搶！疫苗孤兒手刀預備

日數據：年輕男心肌炎機率「莫德納＞BNT」　前台大醫說話了

日數據：年輕男心肌炎機率「莫德納＞BNT」　前台大醫說話了

關鍵字：

新冠疫苗陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

電眼藏族男孩爆紅1年後崩壞　20歲腫成大叔

快訊／金宣虎公司3度回應：他會自己發表立場

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

更多

最夯影音

更多
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面