消防員垂降井底救「醉大叔」　突遭「深情濕吻」無處逃眼神死

▲酒醉男子掉到井裡，還強吻消防員。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

這年頭當消防員真是難為！浙江義烏有一名男子，本月11日晚間喝到爛醉，醉到走不穩的他，在尋找廁所時不慎摔入一座約3公尺深的井內。消防員獲報後抵達現場救援，沒想到消防員在垂降井底，準備進行救援行動當下，男子竟醉到，突然深情親吻消防員，嚇得消防員急忙喝斥，「兄弟！你冷靜一點！」

綜合陸媒報導，消防員晚間獲報有人摔到井裡後，立刻派人趕到現場救援，並派出一名消防員，以垂降方式入井救援。但消防員到達井底之後，男子卻很不配合，整個人醉到一直扭來扭去，害消防人員花了很多時間才為男子綁好救援繩。

後來消防員好不容易幫男子綁好救援繩之後，男子竟突然強吻起消防員，由於井內非常狹窄，導致消防員完全無處閃避，只能「眼神死」的被侵犯，而其他在井外的消防員，對這名醉漢的脫序行為也嚇了一大跳，急忙喊「兄弟！你冷靜一點！」

後來這段救援影片曝光後，引起了許多網友關注，有網友搞笑表示，「救命之恩，當然要以身相許！」，但有更多人覺得消防員實在太辛苦，「救人還要被侵犯，這份工作太辛苦了」、「親到一半要是吐出來就更可怕了！」

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