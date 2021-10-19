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陪伴22年女傭腦瘤爆裂　雇主扛下241萬醫藥費：不想放棄

主僕情深　女傭腦瘤爆裂…雇主扛241萬醫藥費救人

▲女傭腦瘤爆裂，雇主支付241萬醫藥費救人。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

許多家庭為了兼顧工作與照顧長輩，經常會聘請外籍女傭協助照看家中事務，日子久了雙方相處猶便如親人一般緊密。新加坡1名雇主家中的1位48歲女傭阿妮（化名），8月時被發現倒臥在廚房，頭部因遭受撞擊使得鮮血直流，緊急送醫後才發現，阿妮罹患腦動脈瘤爆裂，雇主二話不說，一肩扛下所有醫藥費。

根據《中國報》報導，58歲的雇主林碹英表示，當時24歲的兒子發現阿妮昏倒後，立即將其送到醫院救治，這才獲悉其病情，需盡快動手術，「阿妮陪了我們22年，雖然醫藥費十分昂貴，但想到她命懸一線，也顧不上這麼多，就決定讓她開刀。」

林碹英28歲的女兒王秋琳表示，早年父母做生意每天早出晚歸，都是阿妮在照顧自己和弟弟，如今儼然已成為家中的一份子，「醫生說即使動了手術，也可能會成為植物人，但她還年輕，我們不想放棄。」所幸，阿妮求生意志堅強，手術後很快便甦醒，事後雖因併發症多次出入手術室，但病情已趨穩定。

王秋琳說道，阿妮的手術費、入院費、治療費用等加起來大約要36萬令吉（約台幣2419,193萬元）的醫藥費，家人傾盡所有積蓄也難以負荷，只得在網站上進行募款替其支付治療費用，「目前社工和印尼大使館已從中協助安排，她很快便能回到家鄉。如果可以，我們也想陪著她飛回去處理一切，但無奈受疫情影響」。

報導指出，阿妮術後醒來便不認得雇主，醫院也不允許探訪，雇主只得使用視訊關心；所幸阿妮恢復情況良好，對於阿妮即將回國，林碹英表示，家人雖然萬般不捨，但為了其健康仍決定讓她返回家鄉好好休養，未來也不打算再聘請女傭。

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