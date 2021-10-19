解封≠解鬆！醫提「2計畫」備戰：不用每天宣布新增病例了

▲醫師提醒，即便國內疫情趨緩，但還是有可能隨時被病毒入侵。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

隨著新冠疫苗的施打率提升，不僅是台灣，全球疫情也持續下降。但醫師提醒，千萬不要因此認為不會再有疫情傳出，只要流行沒有宣布結束，仍有可能隨時被病毒侵入；而解封後有兩個計畫要做準備，包括疫苗的接種、疫苗護照，對於個案的訊息，「不再說新增病例」，監控重症即可。

胸腔內科暨重症醫學黃軒在臉書指出，全球疫情持續下降中，但只要大流行沒有宣布結束，世界各地的變種病毒，仍有機會侵入你住的地方。醫師列出解封後的Plan A及Plan B：「解封，不代表是解鬆了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒說，解封後仍要有A計劃維持秩序，才能安全生活：首先，新冠疫苗接種仍然不變！且不只要80%的民眾接種，由於變種病毒會一直出現，都有可能被要求全民接種疫苗，甚至對高危險族群加強第三劑。第二，流感病毒疫苗接種，由於兩種病毒的「協同作用」，接下來的秋冬季，會更需要兩種疫苗的完整接種。

▲面對變種病毒可能會不斷出現，醫師認為，未來高風險族群可能需要追加第三劑疫苗。（圖／路透）

黃軒指出，各國邊界開放了，要求的會是「疫苗護照」，然而廠牌、效期、頻率，目前仍然都在修正中，這點各界未能有共識。第四、開始準備好如何告知民眾疫情訊息，如同新加坡的狀態，不會再說「新增病例」，視為流感一般，監控重症即可，而不是天天告訴大家，今天你住的地方，又有多少人得到流感了。

最後，黃軒提醒，持續篩檢和追蹤不能放，一直到大流行被WHO宣布結束為止。至於Plan B，當新冠變種病毒持續更新，流行仍在地球村的角落，嚴重的疫情可能隨時復萌，必須有能力快速落實防疫機制，管控疫情擴散。醫師再次提醒，「解封，真的不是解鬆了！」世界各國疫情仍在，即使住的地方安全了，隔壁鄰居們還處處都是新冠疫情，其實住的地方，也必然要謹慎。